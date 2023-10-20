الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالى الشرقية يشاركون فى وقفة تضامنية دعمًا للرئيس السيسى فى القضية الفلسطينية

أهالي الشرقية يدعمون
أهالي الشرقية يدعمون الدولة المصرية

يشهد ميدان مدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، توافد واحتشاد الأهالي في وقفة تضامنية لدعم القضية الفلسطينية والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته السافرة بحق الفلسطينيين، كذلك رفض مخطط التهجير القسري لأهالي غزة إلى سيناء.

وبدأ الأهالي في التوافد على ميدان المحافظة بمدينة الزقازيق، عقب صلاة الجمعة، للتعبير عن تأييدهم قرارات الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تجاه القضية الفلسطينية، والتي من شأنها الحفاظ على أمن مصر القومي.

ويستمر توافد الأهالي من مختلف الأعمار والفئات على الوقفة التضامنية بالمدينة، مرددين هتافات تندد بالعدوان الإسرائيلي الغاشم على أهالي غزة وقتل الأطفال بلا رحمة، وقصف المستشفيات.

وقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

أهالي الشرقية يدعمون الدوله المصرية
أهالي الشرقية يدعمون الدوله المصرية
أهالي الشرقية يدعمون الدوله المصرية
أهالي الشرقية يدعمون الدوله المصرية
أهالي الشرقية يدعمون الدوله المصرية
أهالي الشرقية يدعمون الدوله المصرية
مصر الزقازيق الرئيس عبد الفتاح السيسي غزة السيسي الشعب الفلسطيني

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