الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مطالبات برلمانية بفرض عقوبات على إسرائيل لوقف جرائم الحرب في غزة

اللواء طارق بركات
اللواء طارق بركات

أدان اللواء طارق بركات، عضو مجلس الشيوخ، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا لحزب "حماة الوطن"، ما قامت به قوات الاحتلال الصهيوني من مجزرة للمستشفى الأهلي العربي المعمداني، والذي أسفر عن استشهاد المئات من الضحايا والأبرياء من أطقم المستشفى والمرضى والمواطنين الذين احتموا بها نتيجة هدم منازلهم بنيران الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرة أيام.

 انتهاك المواثيق الدولية

وقال بركات، في تصريحات له اليوم، إن المجزرة أسفرت عن عدد كبير من الضحايا تخطى الـ1000 ما بين المتوفين والمصابين والجرحى، مشيرًا إلى أن هذه المذبحة تعد انتهاكًا صريحًا لكل المواثيق الدولية والأخلاقية والإنسانية والدينية، ولا بد من توجيه عقوبات صارمة على إسرائيل لوقف حملات الإبادة وجرائم الحرب ضد الإنسانية.

وأكد بركات، أن الكيان الإسرائيلي لا يعرف مفهوم الإنسانية أو السلام، بل راح ينتقم انتقامًا غاشمًا لا يفرق بين الطفل والمرأة، فيرتكب جرائمه بحق المواطنين العزل ببشاعة وقسوة، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني سيظل يدافع عن قضيته وأرضه ومعه كل أوجه الدعم المادي والمعنوي من قبل الدول العربية وعلى رأسها مصر، استنادًا إلى الجذور التاريخية التي تربط المنطقة العربية برباط وثيق يستلزم على كل منها أن تدعم أشقائها ولا تتركهم في مصابهم.

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برلماني يطالب بمحاسبة إسرائيل على الإبادة الجماعية للفلسطينيين

ولفت بركات، إلى أن صمت المجتمع الدولي عن جرائم الكيان الإسرائيلي على مدار عقود طويلة، يؤكد أن معايير العدل والحكم لا تطبق على الجميع، وأن هذا الصمت يعرض المدنيين في فلسطين إلى مخاطر وصلت لحد القتل العمد للأطفال والمرضى في المستشفيات، مما يعد جرائم لا يمكن السكوت عنها أو التهاون في معاقبة هذا الكيان.

تخاذل المنظمات الدولية

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن المنظمات الدولية والحقوقية في العالم ما زال دورها متخاذل، ولا تقوم بكافة الشعارات التي ترفعها، تاركين سلطات الاحتلال تقوم بحملات إبادة وعقاب جماعي غير مسبوق، ضد الإنسانية لأهالي قطاع غزة، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ موقف جاد للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والتصدي لتلك الحملات الهمجية والوحشية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني.

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