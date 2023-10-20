برلماني يطالب بمحاسبة إسرائيل على الإبادة الجماعية للفلسطينيين

أدان النائب أحمد محمد دياب، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي الغاشمة، بالمستشفى المعمداني في قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين.

وقال "دياب" في تصريحات صحفية له اليوم، إن ما حدث بمثابة إبادة جماعية طبقًا لاتفاقية جنيف، وعلى المجتمع الدولي ضرورة التحرك الفوري لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الانتهاكات التي يتعرض لها على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن المجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني المتغطرس بالمستشفى المعمداني في قطاع غزة جريمة نكراء بكل المقاييس، وتعدٍ سافر على أحكام القانون الدولي والإنساني.

وتابع النائب أحمد محمد دياب: "على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته، والتدخل الفوري، لإيقاف تلك المجازر وعمليات الترويع التي ينتهجها العدو الصهيوني"، مطالبًا بمحاسبة إسرائيل على الإبادة الجماعية التي تقترفها بحق الفلسطينيين.