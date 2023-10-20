من أجل غزة.. أبرز المؤثرين العرب الداعمين لفلسطين عبر انستجرام

مع استمرار قضية فلسطين، فإن هؤلاء المؤثرين الشباب لا يصمتون عما يحدث، إنهم يقومون بإطلاع العالم باستمرار على هذه المسألة سواء من خلال المساعدة في مساعدة غزة من خلال الهلال الأحمر أو تبادل الأفكار وزيادة الوعي حول الوضع الحالي في غزة من خلال التحدث في مقاطع فيديو.

مشاهير انستجرام يدعمون غزة

أصبح المشاهير في الوقت الحاضر يستخدمون كل وسائلهم من أجل إظهار الدعم لفلسطين وهذا لا يقتصر على العرب فقط ولكن على المشاهير العالميين أيضا.

إليك نبذة عن أبرز المؤثرين العرب الذين يتحدثون طوال الوقت عن القضية الفلسطينية.

خضر شنان

في الأصل فلسطيني يمتلئ حساب خضر على TikTok وInstagram دائمًا بالمعلومات والأخبار حول غزة لتثقيف الناس أكثر حول ما يحدث بالفعل.

خضر شنان يدعم غزة

حسن بيسو

وجد بيزو طرقًا عديدة لإظهار دعمه من خلال التحدث وتقديم مسرحيات هزلية تمثل معلومات مضللة عن فلسطين يقوم بإنشاء مقاطع فيديو عن الأكاذيب التي تدار حول القضية الفلسطينية.

حسن بيسو يدعم غزة

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بسنت دينار

وترد بسنت بشكل مستمر على الفيديوهات التي تنشرها وسائل الإعلام بفيديوهات خاصة بها تشرح فيها القسوة والظلم الذي يحدث منذ أيام، إنها مصرية ولكنها تصفها باللغة الإنجليزية بشكل أكبر لكي يفهمها الجميع.

ياسر أحمد

ياسر أحمد لا يتوقف عن الحديث عن الشأن الفلسطيني ويناقش القضية بشكل مكثف في عدة فيديوهات، وهو من أهم المؤثرين يعرف حقًا كيفية الدفاع عن قضية ما.

إسراء راغب

منذ بدء هذه المجزرة، استخدمت إسراء منصاتها بشكل كبير لدعم الوعي الفلسطيني والانخراط فيها، حتى أنها قامت بتصوير مقطع فيديو أثار إعجاب العديد من الأشخاص، ولا تزال ترد على كل تعليق يستهدف فلسطين.

إسراء راغب تدعم فلسطين

زياد الحضري

دائمًا ما يجد طريقة لمساعدة المحتاجين وإعانتهم دون إثارة ضجة حول ذلك، فإن شخصية زياد الحضري الهادئة والكاريزمية تنيرك حقًا لفهم المزيد واستيعاب كل ما يقوله دون الشعور بعدم الارتياح.