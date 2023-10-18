بعد مجزرة المعمداني.. محمد شريف يدعم الشعب الفلسطيني برسالة مؤثرة (صورة)

وجه محمد شريف مهاجم الأهلي السابق والخليج السعودي الحالي، رسالة دعم قوية ومؤثرة جدا للشعب الفلسطيني، في ظل استمرار القصف العنيف والغاشم من قبل جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة، وتحديدا عقب مجزرة المعمداني.

بعد مجزرة المعمداني.. تعرف على رسالة محمد شريف للشعب الفلسطيني

وكتب شريف عبر حسابه الرسمي على مواقع الصور الشهير "إنستجرام": “عندما يتعلق الأمر بالقضية الفلسطينية، فحينها حتماً لن تستطيع الكلمات بأن تعبر عن مدى قوة وشجاعة هذا الشعب العظيم، الذي لم يمل ولم يكل من الدفاع عن حقه خلال هذه السنوات الكثيرة الماضية”.

وأضاف شريف: “اللهم احفظ فلسطين ارد وشعبا يامن لا يهزم جنده ولا يخلف وعده، ولا إله غيره، كُن لأهلنا في فلسطين عونًا ونصيرًا ومعينًا وظهيرًا”.

وواصل: “اللهم احفظ أهل فلسطين في غزة والقدس بعينك التي لا تنام، وأرزقهم الثبات والقوة والتمكين وبارك في إيمانهم وصبرهم.. اللهم اجعل لأهل غزة العزة النصرة والغلبة والهيبة.. اللهم إنّا نعوذ بك من العجز والقهر”.

وأردف: “اللهم نستودعك فلسطين وكل أهالي غزّة فانصرهم واحفظهم بعينك التي لا تنام، واربط على قلوبهم وأمدهم بجُندك وانزل عليهم سكينتك وسخر لهم الأرض بما ومن عليها”.

واختتم قائلا: “اللهم إنّا لا نملِك لهم إلا الدُّعاء فَيا رب لا تردّ لنا دُعاء”.

رسالة محمد شريف للشعب الفلسطيني

وتجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال الصهيوني، قامت أمس الثلاثاء، بارتكاب مجزرة جديدة، عندما قصفت مستشفى المعمداني بقطاع غزة، وهو ما أدى إلى وجود المئات من الضحايا والمصابين معظهم من الأطفال.