يعقبها صلاة الغائب على شهداء غزة.. "أوقاف الإسماعيلية": موضوع خطبة الجمعة هو الدفاع عن الوطن

أعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية توحيد الخطبة بجميع مساجد المحافظة، اليوم، حيث ستكون عن "الدفاع عن الوطن والعرض".

وأوضحت مديرية أوقاف الإسماعيلية أنه من المقرر أداء صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة على شهداء غزة الذين استشهدوا جراء عمليات القصف الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف المدنيين والمستشفيات.

فيما تنظم الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بالإسماعيلية، وقفة بميدان الممر بمحافظة الإسماعيلية، تضامنًا مع الأشقاء الفلسطينيين ودعمًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، في موقفه الرافض لتهجير سكان غزة إلى سيناء، وحماية الأمن القومي المصري.

ومن المقرر أن يجتمع المشاركون في تمام الثانية ظهرًا؛ لدعم القضية الفلسطينية ورفض الاعتداء الغاشم والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق أهالي قطاع غزة.