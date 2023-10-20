الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

يعقبها صلاة الغائب على شهداء غزة.. "أوقاف الإسماعيلية": موضوع خطبة الجمعة هو الدفاع عن الوطن

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

أعلنت مديرية أوقاف الإسماعيلية توحيد الخطبة بجميع مساجد المحافظة، اليوم، حيث ستكون عن "الدفاع عن الوطن والعرض".

وأوضحت مديرية أوقاف الإسماعيلية أنه من المقرر أداء صلاة الغائب بعد صلاة الجمعة على شهداء غزة الذين استشهدوا جراء عمليات القصف الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف المدنيين والمستشفيات.

فيما تنظم الأحزاب السياسية والمجتمع المدني بالإسماعيلية، وقفة بميدان الممر بمحافظة الإسماعيلية، تضامنًا مع الأشقاء الفلسطينيين ودعمًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، في موقفه الرافض لتهجير سكان غزة إلى سيناء، وحماية الأمن القومي المصري.

ومن المقرر أن يجتمع المشاركون في تمام الثانية ظهرًا؛ لدعم القضية الفلسطينية ورفض الاعتداء الغاشم والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني في حق أهالي قطاع غزة.

أوقاف الإسماعيلية الدفاع عن الوطن والعرض صلاة الغائب صلاة الغائب علي شهداء غزه الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار الإسماعيلية الآن مظاهرات الإسماعيلية

مواد متعلقة

متطوع أمام معبر رفح: نُريد إدخال المساعدات الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين

وقفة تضامنية لمساندة فلسطين ورفض التهجير بميدان الممر فى الإسماعيلية

المدير التنفيذى لـ"حياة كريمة": لن نغادر معبر رفح قبل إدخال المساعدات للأشقاء

أحد المتطوعين أمام معبر رفح: لن نُغادر قبل إدخال المساعدات

رئيس جامعة قناة السويس يقود مسيرة تضامنية مع أهالي غزة (فيديو)

رئيس جامعة قناة السويس: المستشفيات الجامعية جاهزة لاستقبال مصابي غزة

برلماني: الجهود المصرية للقيادة السياسية واضحة في ملف القضية الفلسطينية

نصر عمار: ندعم قرارات الرئيس السيسي.. وتهجير أهل غزة مرفوض

الأكثر قراءة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"القاهرة الإخبارية": الأمين العام للأمم المتحدة يتفقد طائرة مساعدات فى مطار العريش

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

أنطونيو يتوجه إلى معبر رفح (بث مباشر)

اعترافات قاتل طفلة جاره فى الخانكة: "أطلقت النار على النافذة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

جرجس شكرى

أمريكا تكره أمريكا وتحب إسرائيل

صور

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

محطة تل أبيب

المزيد

حماس تعلن قصف أسدود واستهداف تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي بقذائف الهاون

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟