عضو هيئة العمل الوطنى الفلسطينى: مصر تعمل على احتواء الحرب على قطاع غزة

قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني، إن قمة القاهرة للسلام تأتي ضمن جهود مصر لمحاولة احتواء الحرب على قطاع غزة وعدم توسعها إلى حرب إقليمية، مما سيجلب الكثير من الدمار على المنطقة، خاصة أن التهديدات في حال نشوب حرب إقليمية ستتحدث عن تحرك أسطول حلف الأطلسي، ورأينا تحركات في البحر الأبيض المتوسط للأسطول الصيني والأسطول الروسي، بمعنى أن الحرب ستكون حربا عالمية ولكن في النطاق الإقليمي للشرق الأوسط.

الجهود المصرية لمحاولة تهدئة الأوضاع في غزة

وأضافت رتيبة النتشة خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن الجهود المصرية تأتي لمحاولة تهدئة الأوضاع في غزة، ومنع التدهور إلى حالة حرب إقليمية أو عالمية تُخاض بالإنابة في منطقة الشرق الأوسط وفي فلسطين.