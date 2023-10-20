الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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النائب محمد عمارة: الرئيس السيسي تصدى لمخططات الاستيلاء على أرض سيناء

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الجلسات الطارئة لمجلسي النواب والشيوخ في مثل هذا التوقيت الحرج تعبير من الشعب ونوابه لتأييدهم قرارات ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم القضية الفلسطينية والحفاظ على الأمن القومي المصري. 

وأضاف عمارة، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الجمعة، أن محاولات التهجير بالترهيب كانت من خلال صفقة القرن فى زيارة كوشنر، معقبًا: "نحن أمام دعاية كاذبة وتضليل هدفها قتل القضية الفلسطينية طوال 70 عاما، وتهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه بالترغيب تارة وبالترهيب تارة أخرى".

وتوجه عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتعازي في شهداء العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مستنكرًا: "ليس غريب على مدار السنوات الماضية رأينا المقاومة تتعرض لهذا الهجوم بهذا الشكل".

الشكر للقيادة السياسية وجهودها في الحفاظ على الأمن القومي

وتوجه عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر للقيادة السياسية مثمنًا جهودها في الحفاظ على الأمن القومي، قائلًا: "كل التحية والتقدير للرئيس السيسي الذي رفض المخططات التي تهدف للاستيلاء على أرض سيناء وتقويض الأمن القومي المصري والعربي وتفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها، بجانب نجاحه في القضاء على الإرهاب في سيناء".

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