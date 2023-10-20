الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": المساعدات لم تتحرك باتجاه الجانب الفلسطيني من المعبر حتى الآن (فيديو)

مساعدات مصر عند معبر
مساعدات مصر عند معبر رفح

قالت منى عوكل، مراسلة القاهرة الإخبارية من رفح الفلسطينية، إن المشهد في معبر رفح جنوب قطاع غزة هو أكثر هدوءً مما يبدو عليه الأمر في الجانب الآخر من الجهة المصرية، وهنا لا حركة، لكن يوجد بعض الصحفيين، وبإمكاننا رؤية المعبر من بعيد خالي بسبب عدم دخول الشاحنات حتى هذه اللحظة.

وأضافت عوكل، خلال تصريحاتها عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد حركة ولا احتمال لأي مظاهر بأن يكون هناك حركة خلال

ولفتت مراسلة القاهرة الإخبارية، إلى أن قطاع غزة بكل ما يحمله من مكونات على الأرض على الصعيد الرسمي والشعبي ينتظرون هذه التحركات الفعلية، باعتبارها المنقذ للوضع الذي وصلوا إليه بعد أسبوعين من بدء هذه الحرب على القطاع.

القطاع وصل لحالة شديدة السوء في الإمكانيات

ونوهت مراسلة القاهرة الإخبارية، بأن القطاع وصل لسوء شديد جدًا في الإمكانيات التي تتعلق بالمواد الأساسية والغذائية، والوقود، وأعمال المستشفيات، لذلك لابد من تدخل عاجل لحل هذه الأزمات، وإن كان بشكل طاريء، وبالتالي جميع التصريحات تشير لضرورة تسهيل عملية دخول الشاحنات.

معبر رفح جنوب قطاع غزة غزة مراسلة القاهرة الاخبارية القاهرة الإخبارية المشهد في معبر رفح

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