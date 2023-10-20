الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

غدًا.. انتهاء اختبارات مسابقة 30 ألف معلم مساعد واعتماد نتائج المتقدمين

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

تنتهي غدًا السبت، أعمال الاختبارات الإلكترونية التى يجريها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للمتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم لعام 2023، والمنفذة خلال الفترة بين 1 أغسطس لـ 21 أكتوبر من العام الجاري، على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بالتزامن مع الإعلان تباعًا عن نتائج اختبارات المتقدمين في عدد من المحافظات قبل أسبوعين.

انتهاء اختبارات مسابقة 30 ألف معلم 

وقال مصدر مطلع بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن اختبارات المتقدمين للسنة الثانية من المسابقة فى وظيفة معلم مساعد للصفوف الابتدائية الأولى (أول وثان وثالث)، اختتمت اليوم بالمتقدمين بمحافظة أسوان حيث أجريت الاختبارات يومي 19 و21 أكتوبر وسبقها محافظة قنا يومي 16 و18 أكتوبر، ومحافظة الفيوم 14 و15 أكتوبر، جنبًا إلى جنب مع إعلان نتائج المحافظات التى أنهت اختبارات المتقدمين منها، على أن يعقب ذلك اختبارات تربية وبدنية وذهنية تجريها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع إحدى الجهات المعنية.

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مسابقة 30 ألف معلم.. "التنظيم والإدارة" يعلن نتيجة الامتحان الإلكترونى

وأضاف المصدر، لـ"الدستور"، أنه تم الإعلان عن نتائج اختبارات المتقدمين للنسخة الثانية من المسابقة  فى  17 محافظة وهى: القاهرة، الجيزة، شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الدقهلية، الغربية، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، مطروح والوادى الجديد، ومن المقرر إعلان نتائج باقى المحافظات تباعًا بنهاية الشهر الجارى.

"التنظيم والإدارة" يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني لمسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم مساعد في 8 محافظات

استعدادات مسابقة التعليم الجديدة 

وأشار المصدر، إلى بدء مشاورات مكثفة بين وزارتى التعليم والمالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن استعدادات إطلاق النسخة الثالثة من مسابقة 30 ألف معلم مساعد لعام 2024 والتخصصات المطلوبة وتوزيعها جغرافيًا على مستوى محافظات الجمهورية فى ضوء معدلات العجز التي تم رصدها مؤخرًا في مختلف المراحل التعليمية، مع إعطاء أولوية للتخصصات ذات العجز الشديد على مستوى الجمهورية.

التنظيم والإدارة مسابقة 30 ألف معلم اختبارات وظيفة معلم مساعد وزارة التعليم

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