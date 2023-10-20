نهال عنبر لـ"الدستور": مصر محمية برئيسها وجيشها.. أمننا القومي خط أحمر

أدانت الفنانة نهال عنبر، جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق المدنيين الفلسطنيين على مدار أيام من العملية الإجرامية التي تنفذها قوات الاحتلال ضد المدنيين العزل بقطاع غزة، في تحدٍ سافر لكل القوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والمستشفيات والمدارس.

وتابعت “عنبر” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”: “واثقة في الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لن يعرض مصر للخطورة نهائيا خاصةً أن خطة جيش الاحتلال الإسرائيلي واضحة والضغط من كل الجهات واضح لتهجير الفلسطينيين من أرضهم”

وأكدت: “عايزين يضربوا عصفورين بحجر، يبقوا استولوا على غزة ونجحوا في تصفية القضية، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي فاهم هذا المخطط جيدًا ونجح في إحباطه”.

وأضافت: "أمن مصر خط أحمر والشعب واعي جيدًا لهذا المخطط الصهيوني، ومؤيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل قراراته، بحماية سيناء وارض مصر، وحماية الفلسطينيين جيدا على أرضهم، لأن ما يحدث بحقهم هو إبادة جماعية فأين حقوق الإنسان، حقيقي كلنا محروق دمنا".



وأشادت بمجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلًة: “الرئيس السيسي زعيم متعقل، وصارم وقوي في كل خطوة بيعملها ومصر محمية بجيشها ورئيسها”.

وأكدت أنها ستشارك في الوقفة التضامنية التي قرر الشعب المصري أن يخرج فيها من أجل دعم القضية الفلسطينية وتفويض الرئيس السيسي لحماية ارض مصر .

حصيلة الشهداء في غزة

وفي سياق متصل، ارتفعت حصيلة الشهداء في غزة منذ 7 أكتوبر إلى 3785، بحسب وزارة الصحة في غزة، وقالت وزارة الصحة إن من بينهم 1524 طفلًا و1000 امرأة و120 مسنًا، كما أصيب 12493 شخصًا، بينهم 3983 طفلًا و3300 امرأة، بحسب المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة.

وشارك عدد من نجوم الفن في الوقفة التضامنية التي نظمتها نقابة المهن التمثيلية لإعلان تضامنهم مع الشعب الفلسطيني، وكانوا مرتدين الوشاح الفلسطيني، على رأسهم الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين، وعمرو عبدالجليل، وأحمد بدير، وايهاب فهمي، وخالد الصاوي وحمادة هلال، وسيد رجب ووفاء عامر، وسيمون، ولبلبة محمد عادل الشهير بميدو والفنانة نرمين الفقي، وعدد كبير من الفنانين والفنانات.