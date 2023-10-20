الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي بورسعيد يخرجون بالآلاف لدعم الرئيس السيسي في القضية الفلسطينية (فيديو)

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهد شارع طرح البحر نطاق حي المناخ بمحافظة بورسعيد اليوم الجمعة، خروج الآلاف من المواطنين في وقفة تضامنية لدعم القضية الفلسطينية والتنديد بجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته السافرة بحق الفلسطينيين، كذلك رفض مخطط التهجير القسري لأهالي غزة إلى سيناء.

وردد المواطنون من الرجال والنساء والشيوخ والشباب هتافات مناهضة للعدو الصهيوني:" لا إله إلا الله إسرائيل عدو الله، غزة يا غزة يا أرض العزة، واحد اثنين حق الأطفال فين، لا لا للتهجير، سيناء يا سيناء دمك مروي بينا، سيناء مصرية مش للتهجير، معاك يا سيسي، أطلب يا سيسي تلاقي 100 مليون فدائي، بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين، وغيرها من الهتافات التي تؤكد موقف الشعب المصري تجاه القضية.

وتوافد المواطنون بأعداد كبيرة إلى ميدان المنتزه حاملين أعلام مصر وفلسطين، وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، معلنين دعمهم للشعب الفلسطيني في حربه ضد العدو الصهيوني، رافضين ما يحدث من اعتداءات غاشمة على الكبار والأطفال، مؤكدين أن ما حدث بالمستشفى الأهلي المعمداني جريمة في حق البشرية والإنسانية.

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة 3 أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

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