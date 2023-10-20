رغم مرضه.. أحمد جلال إبراهيم يشارك في انتخابات الزمالك

حرص المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك الأسبق، على المشاركة في انتخابات نادي الزمالك على الرغم من مرضه الشديد خلال القليلة الماضية.

انتخابات نادي الزمالك

وكان قد أصيب المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك بإزمة قليلة خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أنه حرص على المشاركة في الانتخابات وهو يعتبر الظهور الأول له بعد مرضه.

وقال الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي لنادي الزمالك ورئيس اللجنة المكلفة بإدارة النادي إن الجمعية العمومية ستقام في موعدها لانتخاب مجلس إدارة جديد، موضحا أن المقر الانتخابي سيفتح بداية من التاسعة صباح يوم الجمعة الموافق ٢٠ / ١٠ / ٢٠٢٣ وسيتم التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية حتى السابعة مساءً.

نادي الزمالك

وأضاف الدكتور عماد البناني قائلًا:" تم الغاء كافة المظاهر الاحتفالية بالنادي تماشيا مع الحداد وتم إيقاف النشاط الرياضي يومي الخميس والجمعة استعدادا للجمعية العمومية للنادي ".

وتابع:" سيغلق النادي كافة مقراته اعتبارا من الثامنة مساء الخميس الموافق 19 اكتوبر ليتم الانتهاء من التجهيزات اللازمة لإقامة الجمعية العمومية يوم الجمعة المقبل".