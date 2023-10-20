الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مشادة كلامية بين مندوبي هاني العتال وحسين لبيب خلال انتخابات الزمالك

نادي الزمالك
نادي الزمالك

وقعت مشادة كلامية بين مندوبي هانى العتال المرشح على منصب نائب رئيس النادى ومندوبي القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب، بسبب أماكن التواجد داخل الخيمة الانتخابية، والتواصل مع أعضاء الجمعية العمومية قبل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وسيصوت أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك، اليوم من أجل اختيار مجلس جديد ليقود النادي خلال الفترة من 2023 وحتى 2027.

وتنعقد حاليًا أعمال الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والتي تسبق فتح باب التصويت في انتخابات مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وكان الزمالك، قد أعلن فتح باب التسجيل للجمعية العمومية للنادي، منذ التاسعة صباحا، على أن يبدأ التصويت في انتخابات النادي، عقب اكتمال النصاب القانوني.

يذكر أن أربعة مرشحين يتنافسون على مقعد رئيس مجلس إدارة الزمالك، وهم حسين لبيب، والمستشار عمر هريدي، وفاروق جعفر، وميرفت إسماعيل. 

قائمة المرشحين لانتخابات الزمالك


منصب الرئيس

حسين لبيب، وعمر هريدى، وفاروق جعفر، وماجد الحنبلي وميرفت سيد أحمد.

منصب نائب الرئيس

هاني العتال، وأحمد محمد عبدالغني، وهشام نصر.

منصب أمين الصندوق

حسام المندوه، وعبدالمجيد سليم، وكريم عادل عبيد، ومحمد قدري، محمد الماوي.

الأعضاء فوق السن

أحمد عبادة وأحمد سليمان وأحمد عفيفي وأحمد فودة نصير والحسينى سمير وأشرف إمام والسيد متولى وحاتم السيد وحسام مندور وحسين السيد وحمدية كمال ورجب رواش ورفعت شبل وسامح سونى وسماح سعيد وسيف الإسلام محمد وشريف إسلام وشيرين الفقي وطارق العقرب وعبدالله جورج وعلاء مقلد وعمرو أدهم وماهر محمد ومجدى صادق ومحمد رشاد المدهون ومحمد رشاد حسن ومحمد طارق ومحمود نور الدين ومروة الرفاعي ومصطفى عبدالخالق ونجلاء خليفة ونجلاء الناجي وهاني شكري وهاني عيد وهاني بيرزي وهشام محمد وهشام يكن.

الأعضاء تحت السن

أحمد خالد حسانين وأحمد النمس وأحمد هاني زادة وإيهاب عاشور وآية هشام وخالد الزيات ورامي نصوحي وعلي العاطفي ومحمد الصادق ومحمد عودة ومحمد بحبح ونيرة الأحمر وهشام نصر وياسمين الشريف.


 

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