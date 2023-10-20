نجوم الزمالك السابقين يشاركون في العملية الانتخابية (صور)

حرص حازم إمام الصغير قائد الزمالك الأسبق وأحمد جعفر مهاجم الفريق الأبيض السابق، على التواجد في نادي الزمالك، لإدلاء بصوتهم في انتخابات القلعة البيضاء، لاختيار مجلس إدارة جديد للنادي.

كما شارك أيضا، محمود سعد، نجم الزمالك الأسبق، في العملية الانتخابية.

وكانت الجمعية العمومية لنادي الزمالك، قد فتح أبوابها صباح اليوم الجمعة، لانتخاب مجلس إدارة جديد، يتولى قيادة سفينة القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات مقبلة، وانطلقت عملية التوقيع بكشوف التسجيل والتصويت من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى السابعة مساءً.

الماو يعلن الطعن على انتخابات نادي الزمالك

وفي السياق ذاته، أعلن محمد الماو، المرشح على منصب أمين الصندوق بانتخابات نادي الزمالك، الطعن ببطلان الانتخابات المنعقدة اليوم الجمعة.

وقال الماو في تصريحات خاصة لـ "الدستور": "لا يتم تنفيذ أحكام القضاء في انتخابات الزمالك بعودة حسام المندوه (المرشح على نفس المنصب أمين الصندوق) وتابع "قررت الطعن على انتخابات الزمالك حتى لو نجحت".

كانت محكمة القضاء الإداري قد قررت يوم الأحد الماضي استبعاد حسام المندوه المرشح على منصب أمين الصندوق من انتخابات نادي الزمالك، قبل أن تعلن وزارة الرياضة عودته ومشاركته كمرشح في الانتخابات بشكل طبيعي.

وأعلن عمر هريدي، المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك، اليوم الجمعة، الطعن ببطلان انتخابات النادي.

وقال هريدي، أثناء وجوده في نادي الزمالك، إنه سيطعن ببطلان انتخابات نادي الزمالك كليًا، حيث قدم ملحوظات للجنة المشرفة لما جمعه من مخالفات حسب وصفه.

وأوضح هريدي أن هناك عوارًا في الانتخابات، موضحًا أن أي شخص سيقدم طعنًا ببطلان الانتخابات، سيحصل على حكم ببطلانها، لما تُوجد بها من مخالفات.

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