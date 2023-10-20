أحمد عيد عبدالملك يدلى بصوته فى انتخابات الزمالك

حرص أحمد عيد عبدالملك، نجم الزمالك الأسبق والمدير الفني الحالي لفريق لافيينا أحد فرق دوري المحترفين بالقسم الثاني، على الإدلاء بصوته في العملية الانتخابية، التي تجرى الآن داخل نادي الزمالك، لاختيار مجلس إدارة جديد.

وكانت الجمعية العمومية لنادي الزمالك، قد فتح أبوابها صباح اليوم الجمعة، لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى قيادة سفينة القلعة البيضاء لمدة 4 سنوات مقبلة.

وانطلقت عملية التوقيع بكشوف التسجيل والتصويت من الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى السابعة مساءً.

الماو يعلن الطعن على انتخابات الزمالك

وفي السياق ذاته، أعلن محمد الماو، المرشح على منصب أمين الصندوق بانتخابات نادي الزمالك، الطعن ببطلان الانتخابات المنعقدة اليوم الجمعة.

وقال الماو في تصريحات خاصة لـ “الدستور”: "لا يتم تنفيذ أحكام القضاء في انتخابات الزمالك بعودة حسام المندوه (المرشح على نفس المنصب أمين الصندوق)".

وأضاف:"هيرجعونا لأيام مرتضى منصور السوداء تاني".

وزاد: "قررت الطعن على انتخابات الزمالك حتى لو نجحت".

كانت محكمة القضاء الإداري قد قررت يوم الأحد الماضي استبعاد حسام المندوه المرشح على منصب أمين الصندوق من انتخابات نادي الزمالك، قبل أن تعلن وزارة الرياضة عودته ومشاركته كمرشح في الانتخابات بشكل طبيعي.

وأعلن عمر هريدي، المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك، اليوم الجمعة، الطعن ببطلان انتخابات النادي.

وقال هريدي، أثناء وجوده في نادي الزمالك، إنه سيطعن ببطلان انتخابات نادي الزمالك كليًا، حيث قدم ملحوظات للجنة المشرفة لما جمعه من مخالفات حسب وصفه.

وأوضح هريدي أن هناك عوارًا في الانتخابات، موضحًا أن أي شخص سيقدم طعنًا ببطلان الانتخابات، سيحصل على حكم ببطلانها، لما تُوجد بها من مخالفات.

231737-أحمد-عيد-عبد-الملك-يدلى-بصوته-فى-انتخابات-الزمالك-(2)