"هيرجعونا لأيام مرتضى تاني".. مرشح يعلن الطعن ببطلان انتخابات الزمالك

أعلن محمد الماو، المرشح على منصب أمين الصندوق بانتخابات نادي الزمالك، الطعن ببطلان الانتخابات المنعقدة اليوم الجمعة.

ويختار أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك، اليوم الجمعة، مجلس إدارة النادي الذي سيستمر حتى عام 2027، خلفًا لـ مرتضى منصور.

وقال الماو في تصريحات خاصة لـ “الدستور”: "لا يتم تنفيذ أحكام القضاء في انتخابات الزمالك بعودة حسام المندوه (المرشح على نفس المنصب أمين الصندوق)".

وأضاف:"هيرجعونا لأيام مرتضى منصور السوداء تاني".

وزاد: "قررت الطعن على انتخابات الزمالك حتى لو نجحت".

وكانت محكمة القضاء الإداري، قد قررت يوم الأحد الماضي استبعاد حسام المندوه المرشح على منصب أمين الصندوق من انتخابات نادي الزمالك، قبل أن تعلن وزارة الرياضة عودته ومشاركته كمرشح في الانتخابات بشكل طبيعي.

وأعلن عمر هريدي، المرشح على منصب رئيس نادي الزمالك، اليوم الجمعة، الطعن ببطلان انتخابات النادي.

وقال هريدي أثناء وجوده في نادي الزمالك إنه سيطعن ببطلان انتخابات نادي الزمالك كليًا، حيث قدم ملحوظات للجنة المشرفة لما جمعه من مخالفات حسب وصفه.

وأوضح هريدي أن هناك عوارا في الانتخابات، موضحًا أن أي شخص سيقدم طعنًا ببطلان الانتخابات، سيحصل على حكم ببطلانها، لما تُوجد بها من مخالفات.