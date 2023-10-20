"نتنياهو مجرم حرب".. حشود كبيرة أمام المنصة تنديدًا بانتهاكات الاحتلال في غزة

توافد المئات من المواطنين، على منطقة المنصة بمدينة نصر؛ للمشاركة في التظاهرة التي دعا إليها مجلس أمناء الحوار الوطني، تنديدًا بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وأعرب المشاركون في التظاهرات عن رفضهم مخطط تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير أهالي غزة قسريًا، وكذلك تأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأمن القومي المصري.

وردد المواطنون هتافات المؤيدة للقضية الفلسطينية والمنددة بالاحتلال الإسرائيلي، ومنها: "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين"، "الشعب يريد إسقاط إسرائيل "، "الشعب العربي واحد"، وهتاف" يا لا يا مصري قولها قوية فلسطين عربية، "يا فلسطين يا فلسطين إحنا معاكي ليوم الدين " نتنياهو.. مجرم حرب".