الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

توخيل يعُلق على دعم "مزراوي" لفلسطين وموقف بايرن ميونخ

مزراوي
مزراوي

علق الألماني توماس توخيل المدير الفني لبايرن ميونخ، على دعم المغربي نصير مزراوي، ظهير أيمن الفريق القضية الفلسطينية.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي لمباراة ماينز اليوم: “أنا سعيد بالبيان الواضح الذي أصدره النادي، أنا أقف بنسبة 100٪ مع هذا البيان، كان من المهم أن يصدر النادي ودريسن هذا البيان؛ لأن الموضوع يتجاوز بكثير المجال الرياضي. بالطبع، تحدثت مع نصير. غرفة الملابس دائمًا مكان حيث يعمل الجميع بسلام وصداقة وروح التعاون نحو هدف مشترك. لدي ثقة كبيرة في فريقي وتأثير غرفة الملابس. لقد تعلمنا أنه يمكن التغلب على الظروف الصعبة معًا”.

وقرر نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الـ11 الماضية الإبقاء على مدافعه المغربي نصير مزراوي، ضمن صفوف الفريق عقب منشوره المؤيد لفلسطين قبل نحو أسبوعين.

ولكن "مزراوي" لن يشارك مع النادي البافاري في الوقت الراهن؛ نظرًا لمعاناته من الإصابة.

وأوضح بايرن ميونخ في بيان اليوم الجمعة: "نصير مزراوي أكد لنا بصدق أنه شخص محب للسلام، يرفض الإرهاب، ولم يتعمد مطلقا أن يتسبب في أي إزعاج من خلال منشوراته".

توخيل توماس توخيل لبايرن ميونخ المغربي نصير مزراوي مزراوي

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