الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تظاهرة أمام معبر رفح لدعم القضية الفلسطينية وتوصيل المساعدات

رفح
رفح

تجمع مئات من الشباب المتظاهرين والمتعصمين أمام بوابات معبر رفح بالجانب المصري؛ وذلك لمساندة الموقف المصري الرسمي الداعم للقضية الفلسطينية ومخاطبة العالم أجمع للضغط على الاحتلال، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لمساندة الشعب الفلسطيني في غزة، وذلك بعد دقائق من انتهاء المؤتمر الصحفي أمام المعبر.

وردد المتجمعون هتافات داعمة لموقف الدولة المصرية ومطالبة بفتح معبر رفح وإدخال المساعدات العاجلة، لإغاثة أهل غزة.

وتعالت حدة الهتافات المطالبة بفتح المعبر وحمل أعضاء التحالف الوطني للعمل الأهلي أعلام مصر وفلسطين وصور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي تأييدًا لموقفه وتفويضا له لاتخاذ ما يلزم تجاه القضية الفلسطينية.

كما حمل المعتصمون أمام المعبر لافتات باللغة العربية واللغة الإنجليزية بها صور الأطفال الفلسطينيين وما حدث لهم جراء الاحتلال، والتي تسببت في استشهاد أكثر من ١٠٠٠ طفل فلسطيني بقطاع غزة منذ بداية العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الجاري.

هذا وقد أغلقت قوات التأمين البوابات الرئيسية للمعبر وسط هتافات منددة بالموقف الدولي المنحاز للاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني الأعزل.

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