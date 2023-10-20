الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالى بنى سويف يؤدون صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين

الأهالي
الأهالي

أدى الآلاف من أهالي محافظة بني سويف، صلاة الغائب على أرواح على شهداء فلسطين نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة وذلك داخل 5 مساجد بالمحافظة عقب صلاة الجمعة.

حيث أدى المواطنون صلاة الغائب بمساجد السيدة حورية، وعمر بن عبد العزيز بمدينة بني سويف، والشيخ أبو الخير إهناسيا، والنصر بمدينة ببا، والشيخ شمردل الفشن.

وفي سياق آخر، يستعد أهالي الآلاف من أهالي محافظة بنى سويف، لتنظيم مسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطينى، بميدان الزراعيين، للتنديد بأحداث غزة واستهداف المدنيين العزل من الفلسطينيين وقصف مستشفى الأهلى المعمدانى. 
 

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الخميس، اجتماعا ببعض مسئولي شركة النقل الجماعي وجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي– التابع لوزارة النقل، وذلك في حضور اللواء حازم عزت السكرتير العام، المهندس طارق حسن على مدير مشروع المواقف  وعدد من التنفيذيين المعنيين.

  تمت مناقشة عدد من الحلول والبدائل لتذليل المعوقات لتعزيز منظومة العمل بمشروع  النقل الجماعي بالمحافظة وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين وضمان استمرارية المشروع، حيث أكد المحافظ أهمية المشروع الذي نفذته المحافظة بالتعاون مع وزارة النقل والتعاقد مع الشركة الإنجليزية للنقل والمواصلات، وتم توفير ما يقرب من 30 أتوبيسًا.

وخلال الاجتماع، أبدى مسئولو الشركة أسفهم عن تقصير منظومة العمل خلال الفترة الماضية، مؤكدين  أنه ستتم محاسبة المتسبب في ذلك التقصير، مؤكدين استمرار التعاون والتواصل الدائم مع المحافظة بالشكل الذي يضمن كفاءة عمل المشروع وتقديم الخدمة المناسبة.

وأسفر الاجتماع عن عدد من الإجراءات والحلول الفاعلة حيال بعض المشكلات التي واجهت منظومة العمل سواء المتعلقة بالشركة أو منظومة العمل التي تشرف على المشروع، حيث أكد المحافظ ضرورة اتخاذ ما يلزم لتشغيل مشروع النقل الجماعي بالكفاءة المطلوبة، وفقا للمتفق عليه ببروتوكول التعاون والتعاقد الذي تم إبرامه مع الشركة  قبل تشغيل المشروع. 

الأهالي
الأهالي
بني سويف فلسطين صلاة الغائب غزة إسرائيل

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