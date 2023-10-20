جوتيريش: مصر هى العمود الفقرى لدخول المساعدات إلى الأراضى الفلسطينية

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن مصر هي العمود الفقري لدخول المساعدات إلى الأراضي الفلسطينية، مشددًا على أنها دولة ذات سيادة وستدخل المساعدات وفق قوانينها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عالمي في رفح المصرية، أنه يجب السماح بدخول المساعدات لقطاع غزة بأسرع وقت، مناشدًا بوقف إطلاق نار إنساني لإيصال المساعدات إلى غزة.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على أنه يجب توفير الوقود ونضمن وجود وقود كافٍ لإيصاله للمحتاجين.