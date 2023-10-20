الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أعضاء الحركة المدنية يتوافدون على ميدان مصطفى محمود لتأييد قرارات الرئيس ودعم غزة (فيديو)

مظاهرات مسجد مصطفى
مظاهرات مسجد مصطفى محمود

استقبل ميدان مصطفى محمود عددا من أعضاء الحركة المدنية للمشاركة في مظاهرات جمعة تحيا مصر لدعم القضية الفلسطينية ورفض الاحتلال الغاشم على قطاع غزة، والتأكيد على موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم للقضية ورفض التهجير.

ودعت أمس الحركة المدنية الديمقراطية لوقفة سلمية، تضامنا مع الشعب الفلسطيني البطل في غزة، لإدانة ما يحدث في حقه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولات الإبادة الجماعية له.

وأعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» قائلة: «تضامنا مع الشعب الفلسطيني البطل في غزة، ولإدانة جرائم الإبادة الوحشية التي يشنها جيش احتلال الإسرائيلي بدعم أمريكي».

وتابعت: «تدعو الحركة المدنية الديمقراطية جموع المصريات والمصريين لوقفة سلمية بعد صلاة الجمعة 20 أكتوبر أمام مسجد مصطفى محمود بالمهندسين»، مختتمة بيانها بعبارة: «لا للتهجير لا لقتل الفلسطينيين.. عاشت فلسطين عربية».

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الحركة المدنية تدعو لوقفة سلمية غدًا أمام مسجد مصطفى محمود لإدانة جرائم الاحتلال

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الآلاف يتوافدون على ميدان الحصرى بأكتوبر للتنديد بجرائم الاحتلال (صور)

ميدان مصطفى محمود أعضاء الحركة المدنية الحركة المدنية غزة الاحتلال الإسرائيلي الغاشم

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