الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"مصر وفلسطين إيد واحدة".. لافتات تزين ميدان الحصري قبل مسيرات نصرة غزة (صور)

لافتات تزين ميدان
لافتات تزين ميدان الحصري قبل مسيرات نصرة غزة

زين ميدان الحصري عدد ضخم من اللافتات التي تحمل العلمين المصري والفلسطيني تحت عنوان “مصر وفلسطين إيد واحدة”، كما زين مبنى مسجد الحصري علمين بحجم ضخم لفلسطين ومصر تعلوه صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وكتب على اللافتات "مصر وفلسطين إيد واحدة"، “يا فلسطين ما ننساكى كل العالم العربي معاكى، ”يا بلادنا العربية فلسطين هي القضية"، "يسقط قتلة الأطفال يسقط أعداء السلام"، و"يسقط يسقط الاحتلال"

كما شهد الميدان تجمع المواطنين مرتدين وشاح فلسطين استعدادا لتنظيم مسيرة حاشدة لدعم الدولة المصرية في قراراتها الأخيرة بشأن أحداث غزة.

حشود كبيرة تتوافد على ميدان الحصري تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة

واستقبل ميدان الحصري حشود مهولة لأداء صلاة الجمعة قبل الخروج في مسيرات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وتم رفع علمي مصر وفلسطين أعلى المسجد ويؤدي المصلون صلاة الغائب عغلى أرواح الشهداء الفلسطينيين. 

 

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آلاف يتوافدون على ميدان الحصري بأكتوبر للتنديد بجرائم الاحتلال (صور)

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مسيرات ضخمة بميدان الحصرى تنديدًا بالعدوان الغاشم على غزة (صور)

وتعالت هتافات المواطنين تعبيرا عن الغضب مما يلحق بالفلسطينيين في قطاع غزة وأنحاء الأراضي الفلسطينية من ضربات الكيان المحتل وهتف المواطنون: "بالروح بالدم نفديك يا أقصى" و"لبيك يا أقصى" 

واحتشد يوم الأربعاء الماضي آلاف المواطنين في ميدان الحصري بمدينة 6 أكتوبر منظمين مسيرات ضخمة ووقفات احتجاجية دعما للدولة الفلسطينية والتنديد بالعدوان الصهيوني على غزة. 

 وانطلقت مسيرة ضخمة من طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بقيادة من مقر الجامعة إلى ميدان الحصري لمشاركة المواطنين المتظاهرين به ورفع المتظاهرون العلم المصري بجوار العلم الفلسطيني، مرددين هتافات لدعم وتأييد الفلسطينيين من بينها "واحد.. اثنين الجيش العربي فين" و"لبيك يا أقصى". 

وأمام جامعة القاهرة تجمع آلاف الطلاب، أمام مقر الجامعة بمنطقة بين السرايات لتنظيم وقفة تضامنية والتنديد بممارسات جيش الاحتلال الإسرائيلى وقصف مستشفى المعمدانى فى غزة، والقصف المتواصل على قطاع غزة.

 يأتي ذلك بالتزامن مع خروج مظاهرات في عدة مناطق بمصر، وكذلك في الدول العربية للتنديد بالأفعال الوحشية التي ينفذها جيش الاحتلال.

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ميدان الحصري مسيرات نصرة غزة الحصرى مصر وفلسطين إيد واحدة الرئيس عبد الفتاح السيسي

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