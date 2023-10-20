الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس دفاع النواب: نصطف تفويضًا للقيادة السياسية فى حماية أمننا القومى

اللواء أحمد العوضي
اللواء أحمد العوضي

أكد اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أننا جموع الشعب المصري الكريم نصطف اليوم تفويضًا للقيادة السياسية لحماية أمن بلادنا  القومي، الذي أكد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أمن مصر القومي خط أحمر.

 

مصر تلعب دورا محوريا ومركزيا من أجل السلام في منطقة الشرق الأوسط

 

وأوضح العوضي في تصريحات صحفية له، اليوم، أن الدولة المصرية تلعب دور، محوري، ومركزي، من أجل السلام في منطقة الشرق الأوسط، دون أن تتدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، بل استطاعت بقيادتها السياسية الواعية درء أي حروب بالمنطقة وآخرها وقف جولات التصعيد من الجانب الإسرائيلي بالأعوام السابقة، والمشاركة في إعادة إعمار غزة، واليوم شاهد على نجاح دور مصر في إغاثة أشقائنا بفلسطين من خلال إصرارها على فتح المعبر وإدخال المساعدات.

 

القضية الفلسطينية لم تغب أبدًا عن أجندة الملفات الخارجية المصرية

 

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب أن لمصر جهودا دبلوماسية حثيثة الفترة الحالية لحلحلة الأزمة، مع تأكيد القيادة السياسية عدم تصفية القضية الفلسطينية وتمكين الفلسطينيين من أرضهم، مضيفًا: "فالقضية الفلسطينية لم تغب أبدًا عن أجندة الملفات الخارجية المصرية، وهو ما ظهر جليا في أحاديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبات عدة".

دور مصر القيادى وزعامتها بالمنطقة

 

وأشار العوضي إلى أن استضافة مصر للقاءات عربية ودولية ومنها مؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة المرتقب اليوم يؤكد دور مصر القيادي وزعامتها بالمنطقة.

اللواء أحمد العوضي حزب حماة الوطن لجنة الدفاع والأمن القومي مجلس النواب الشعب المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي أمن مصر القومي

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