رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالنواب: أمريكا تدعم إسرائيل بشكل غير مسبوق

قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الموقف في الأراضي الفلسطينية المحتلة أظهر المخطط الذي تهدف إليه قوات الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية في تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر والأردن، وتصفية القضية الفلسطينية، وهو مرفوض من جانب الدولة المصرية ومن القيادة السياسية.

وأضاف اللواء أحمد العوضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن صراحةً أن الأمن القومي المصري خط أحمر، ولا يمكن بأي حال من الأحوال قبول مثل هذه الأحداث التي تحدث، فالموضوع لا يقتصر على الرد على حماس، وإنما ظهر هذا المخطط على حقيقته وهو تصفية القضية الفلسطينية والاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

جلسة طارئة بمجلس النواب

وأوضح أن جلسة اليوم بمجلس النواب المصري هي جلسة طارئة، لافتًا إلى أن كل النواب عبروا عن رأي الشعب المصري.

كما أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن أمريكا تدعم إسرائيل بشكل غير مسبوق.