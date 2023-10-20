الجمعة 20 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

سعاد عيسوي تكشف الشروط اللازم توافرها في الرائدة الاجتماعية

جريدة الدستور

قالت سعاد عيسوي، إحدى الرائدات الاجتماعيات بمحافظة الجيزة، إن الرائدة الاجتماعية هي عين وزارة التضامن في الفحص والبحث، وفي نفس الوقت هي اليد الناعمة التي تربت على الكتف.

 وكشفت الشروط اللازم توافرها في الرائدة الاجتماعية، والتي منها حسن السير والسلوك وأنت تكون من أهل القرية وتتمتع باللياقة الصحية لتستطيع تأدية عملها وتحمل جهود المتنوعة، وتتعهد بالحفاظ على سرية البيانات لدى الأسرة، وتمتلك مؤهل فوق المتوسط.

عمل الرائدة الاجتماعية ميداني 

 وأضافت خلال لقائها في برنامج "بنت النيل"، المذاع على قناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، أن عمل الرائدة الاجتماعية ميدانيا، وليس مكتبيا، حيث تتفقد الحواري والشوارع والبيوت وتتعرف على المشاكل على الأرض لتصدرها للوزارة وتبدأ الوزارة تحلها وتعرضها على الإدارات والمديريات، وتحدد المشكلة ومن ثم يتم حلها.

وأوضحت أن الرائدة الاجتماعية تعزز وترسخ حقوق المرأة في المجتمع، عن طريق التمكين الاقتصادي وتعليم السيدة حرفة والمساندة والوعي بأهمية التعليم في الأسرة ورفع الوعي للسيدة ورفع المستوى المعيشي ومستوى الدخل، مفيدة بأنه لو كان هناك مشكلة تخص امرأة تبدأ الرائدة بتوجيهها للمجتمع المدني والجمعيات الأهلية، حسب كل مشكلة على حدة.

 

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