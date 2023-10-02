الإثنين 02 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القباج": عمل التضامن لا يقتصر على الريف.. وملف الحماية الاجتماعية مستمر

نيفين القباج، وزيرة
نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية تضم كل وزارات الصحة والتموين والقوى العاملة والتعليم والتعليم العالي.

وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها بفعاليات اليوم الثالث من مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، إن هناك تشريعات توفر وتُنظم عملية الحماية والدعم للفئات المختلفة، ومنها ذوي الهمم وأصحاب المعاشات والمستفيدين من تكافل وكرامة، وأسر الشهداء والغارمات وأصحاب مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، لافتة إلى أن هؤلاء هم أصحاب الحكاية.

وعن المحاور التي تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعي، أوضحت "جامع"، أنها ليست فقط الحماية الاجتماعية، لكن يجري أيضًا التنمية الاقتصادية؛ من خلال المشاريع المدعومة من الدولة، مشيرًا إلى أن بعض هذه الفئات غير قادرة على العمل، لذلك يوجد ملف الحماية الاجتماعية المستمر.

ولفتت إلى أن العمل ليس في الريف فقط، بل في المدن والمناطق الصحراوية أيضًا، مقدمة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تقدير للمجتمع المدني.

ويشهد مؤتمر حكاية وطن اليوم، عقد ثلاث جلسات؛ الأولى حول السياسة الخارجية والأمن القومي والثانية جلسة العدالة الاجتماعية والصحة، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية، وينتهي المؤتمر بالجلسة الختامية التي تنطلق مساءً.

وزيرة التضامن التنمية الاقتصادية الحماية الاجتماعية الرئيس عبد الفتاح السيسي حكاية وطن

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