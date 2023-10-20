الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

معهد بحوث القطن يكرم 18 متدربًا من 12 دولة إفريقية

قطن
قطن

نظّمت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي برعاية  السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي  ووزارة الخارجية المصرية ممثلة في الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية برئاسة السفير أشرف إبراهيم – الأمين العام للوكالة، حفل تكريم لعدد 18 متدربًا من 12 دولة إفريقية في مجال التدريب وبناء القدرات ونقل الخبرات  وذلك في مركز البحوث الزراعية برئاسة  الدكتور محمد سليمان. 

إنتاج وتربية القطن

وقال  الدكتور عبدالناصر رضوان، مدير معهد بحوث القطن، إنه تم تنظيم الحفل الختامي للدورة الإفريقية "تحسين إنتاج وتربية القطن تحت ظروف التغيرات المناخية" وحضر  السفير حسن النشار – نائبًا عن الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وسيد فهمي منسق البرنامج،  الدكتور شرين عاصم – نائب رئيس مركز البحوث الزراعية للبحوث، والدكتور محمد عبد المجيد - رئيس مجلس القطن والالياف والمحاصيل الزيتية، والدكتور أحمد عبد المغني – أستاذ التربية ومنسق الدورة، والمهندس خالد شومان – جمعية قطن مصر، ولفيف من قيادات المركز ومعهد القطن.

وأكدت  الدكتورة عبير عرفة، وكيل المعهد للبحوث ومنسقة الدورة، أن وزارة الزراعة تثمن الدور الهام التي تقوم به الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، في مشروعات التعاون مع الدول الافريقية من خلال عدد من البرامج التدريبية لرفع كفاءة القدرات البشرية ونقل الخبرات في مجال زراعة القطن، وقالت بأن التعاون بين الوكالة والمعهد قد أثمر عن عدد أربعة دورات تدريبية للأشقاء الأفارقة خلال الثلاث أعوام الماضية وذلك ضمن مجهودات التعاون في مجال تنمية قطاع القطن في أفريقيا لتدريب حوالي 90 مبعوثًا من أفريقيا.

وأفاد الدكتور مصطفى عطية عمارة، رئيس بحوث المعاملات الزراعية والمشرف والمتحدث الإعلامي لمعهد بحوث القطن بأن هذا البرنامج لتعزيز جهود مصر في مجال التعاون على كل المستويات، من خلال دعم مجالات العمل التي تُمثل أولوية بالنسبة للدول المُستفيدة، وأكد أن معهد بحوث القطن مستمر في تقديم الدورات التدريبية ونقل الخبرات للدول الافريقية من أجل دعم وتقوية وتعزيز هذا التعاون في مجال زراعة القطن لتحقيق أهداف التنمية لتلك الدول، وتشجيع العلاقات الثنائية بين كافة الدول الافريقية.

وأعرب المتدربون عن خالص شكرهم وتقديرهم وعرفانهم للدور المتميز والمجهود الذي بذلته كل من الوكالة المصرية للشراكة ومعهد بحوث القطن في إعداد وتنظيم هذه الدورة، وأكدوا أنهم سوف يعملون علي نقل الخبرات والمهارات التي اكتسبوها من خلال المزج بين التدريب العملي والنظري والزيارات الميدانية لمختلف قطاعات القطن في مصر، من أجل تحسين قطاع القطن لبلادهم

معهد بحوث القطن يكرم عدد الانتخابات متدرب تقسيم دولة

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