وزير التنمية الاجتماعية الفلسطينى: نتنياهو يحظى بضوء أخضر أمريكي وأوروبى لتدمير غزة

قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن الوضع الجماهيري في فلسطين في حالة غليان نتيجة التصعيد في قطاع غزة.

وشدد خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، على أنه يجب العمل على ضمان وحدة الأراضي الفلسطينية والنظام السياسي الفلسطيني، مؤكدًا أن نتنياهو يحظى بضوء أخضر أمريكي وأوروبي لدخول قطاع غزة وتدميره.

وأكد مجدلاني أن المدن والقرى الفلسطينية تعرضت لعملية إغلاق شامل من الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن هناك نحو 163 نقطة وحاجزًا عسكريًا أقامها الاحتلال لإغلاق وعزل المدن الفلسطينية.