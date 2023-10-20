الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أنطونيو يتوجه إلى معبر رفح (بث مباشر)

جوتيريش
جوتيريش

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، غادر مطار العريش متوجهًا إلى معبر رفح.

وتفقّد الأمين العام للأمم المتحدة، خلال زيارته مطار العريش، إحدى الطائرات المحملة بالمساعدات الإنسانية لنقلها إلى معبر رفح تمهيدًا لإعطاء الضوء الأخضر لإنفاذها إلى الجانب الفلسطيني، وتحديدًا إلى سكان قطاع غزة في منطقة جنوب القطاع.

يذكر أن مصر منذ اليوم الأول للأزمة الفلسطينية كثفت اتصالاتها بدول العالم لإغاثة الفلسطينيين، وكانت رسائل مصر واضحة تجاه الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، والتي لم تهتم فقط بالجانب السياسي بل حرصت أيضًا على الاهتمام بالأوضاع الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

 

انطونيو جوتيريش مطار العريش معبر رفح القاهرة الإخبارية قطاع غزة غزة

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