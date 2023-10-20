الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: فرش التربة الزلطية بعدة طرق بالقوصية تمهيدًا لرصفها

رصف طرق
رصف طرق

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استكمال أعمال الرصف بمركز القوصية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023/2024 والبدء في فرش التربة الزلطية لرصف عدد من الطرق بأطوال 6 كم تمهيدًا لرصفها، وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة لرفع كفاءة الطرق وتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في كل المراكز والمدن والأحياء.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا على تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة ورفع قدرات البنية الأساسية وتحسين المستوى المعيشي على أرض الواقع.

اللواء عصام سعد: ملف الرصف يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي طبقًا للإمكانات المتاحة

وأوضح محافظ أسيوط أن ملف الرصف يأتي في مقدمة أولويات الجهاز التنفيذي طبقًا للإمكانات المتاحة والاعتمادات المتوفرة، منوهًا إلى أنه جارٍ رصف الطرق والشوارع المدرجة في موازنة العام المالي تباعًا عقب الانتهاء من توصيل جميع المرافق والتنسيق مع كل الجهات وشركات المرافق، مشددًا على رؤساء المراكز والأحياء بضرورة متابعة الأعمال والجداول الزمنية للانتهاء من الخطة الموضوعة للرصف مما يسهم في رفع المعاناة عن المواطنين لتحسين الخدمات المقدمة لهم وإعادة الوجه الحضاري للميادين والشوارع بكل أنحاء المحافظة.

من جانبه قال اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية إنه تم البدء في فرش التربة الزلطية تمهيدًا لإعادة الرصف بطريق القوصية- بني إدريس - بني صالح - بني هلال بطول 6 كم ضمن الخطة الاستثمارية الموحدة لمركز القوصية للعام المالي 2023/2024 وذلك تحت إشراف مصطفى عرابي نائب رئيس المركز، والمهندس محمد عبدالناصر مندوب مديرية الطرق والمشرف عليها.

وذلك في إطار تكوين شبكات طرق بالقرى ترتقي وتحسن من الخدمات المقدمة للمواطن والتسهيل عليهم وتحقيق السيولة المرورية والبدائل للطرق الرئيسية، مؤكدًا على متابعة أعمال الرصف لمراعاة شروط ومواصفات الجودة لأعمال الرصف.

رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
رصف طرق
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال الرصف بمركز القوصية فرش التربة الزلطية لرصف عدد من الطرق خطة المحافظة الشاملة لرفع كفاءة الطرق وتحقيق السيولة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

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