الخميس 19 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حملة لإزالة الإشغالات من محيط مجمع مواقف الأزهر بأسيوط

حملات إزالة مخالفات
حملات إزالة مخالفات

تابع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، جهود الحملة المشتركة التي قامت بها الوحدة المحلية بحي غرب بالتنسيق مع قسم شرطة المرافق لإزالة الإشغالات والتعديات من محيط مجمع مواقف الأزهر للسيارات الأجرة.

وأكد على استمرار الحملات يوميًا للتصدي لظاهرة الإشغالات، والتعدي على الشوارع التي تسبب اشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة.
وشدد على المتابعة المستمرة وتنفيذ الحملات بشكل دوري لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.


استمرار الحملات


كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع شرطة المرافق بتكثيف واستمرار حملات المرافق ورفع الاشغالات يوميًا في جميع الأحياء والمراكز لتحقيق الانضباط للشوارع وعدم السماح بالتعدى على الرصيف والشارع وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق لتخفيف الزحام المرورى وتسكين الباعة الجائلين في الأسواق المخصصة لهم مراعاة للبعد الانساني وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وحقهم في المرور الآمن بالشوارع والاستمرار في الحملات وعدم التهاون في تطبيق القانون حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.
وأوضح عيون إبراهيم رئيس حي غرب، أنه في إطار توجيهات محافظ أسيوط بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفرض الانضباط بالشوارع تم شن حملة مكبرة بموقف الأزهر بنطاق الحي بالتنسيق مع قسم شرطة المرافق وبمشاركة المقدم أحمد منصور وكيل قسم شرطه المرافق وكرم عبدالحفيظ نائب رئيس الحي وفريق قسم الاشغالات بقيادة اسلام القرن وفريق المتابعة الميدانية بالحي بقياده سالم محمد.

وجرى رفع الإشغالات والفروشات بمحيط الموقف لتسيير الحركة المرورية فضلًا عن تنفيذ حملة للنظافة لرفع كافة المخلفات التي تسببها هذه الإشغالات، لافتًا إلى استمرار هذه الحملات لتحقيق الانضباط للشوارع، وتسيير الحركة المرورية في إطار خطة المحافظة لمكافحة الإشغالات والقضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات التي تسيئ إلى المظهر الحضاري، وتسبب إشغال وإعاقة المرور وانتشار المخلفات والقمامة.

حملات إزالة مخالفات
حملات إزالة مخالفات
حملات إزالة مخالفات
حملات إزالة مخالفات
حملات إزالة مخالفات
حملات إزالة مخالفات
حملات إزالة مخالفات
حملات إزالة مخالفات
حملات إزالة مخالفات
حملات إزالة مخالفات
حملات إزالة مخالفات
حملات إزالة مخالفات
حملات إزالة مخالفات
حملات إزالة مخالفات
حملات إزالة مخالفات
حملات إزالة مخالفات
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الحملة المشتركة قسم شرطة المرافق لإزالة الاشغالات والتعديات محيط مجمع مواقف الأزهر للسيارات اشغال وإعاقة المرور تنفيذ الحملات بشكل دوري

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