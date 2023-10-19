الخميس 19 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط يناقش الموقف التنفيذي لمشروعات المقاولون العرب

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة تسريعة وتيرة العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئاسة مجلس الوزراء والتنمية المحلية وفقًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.

وأوضح اللواء عصام سعد إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ والانتهاء من تلك المشروعات في أسرع وقت ممكن وفقًا للمواصفات والاشتراطات الفنية المقررة مشيرًا إلى متابعته المستمرة للمشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة سواء عن طريق جولاته الميدانية أو اجتماعاته الدورية أو التقارير التي يتم رفعها من قبل الجهات المعنية.

جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة بالمهندس مصطفى محمد عبدالمقصود مدير فرع شركة المقاولون العرب بأسيوط والمهندس أحمد صلاح مدير المشروعات الهندسية بالمحافظة.


محافظ أسيوط يبحث نسب التنفيذ في المشروعات


وتناول اللقاء استعراض نسب التنفيذ في المشروعات التي تنفذها شركة المقاولون العرب في قطاعات (الصرف الصحي، ومياه الشرب، والطرق والكباري...) وما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية بالاضافة إلى مناقشة المعوقات ووضع حلول لها وتطبيقها في أسرع وقت ممكن.


كما تناول اللقاء مناقشة الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء كوبري منقباد العلوي بالمدخل الشمالي لمدينة أسيوط والذي يمر أعلى الترعة الابراهيمية وخطوط السكة الحديد بالطريق الزراعي (أسيوط/القاهرة) بتكلفة تتجاوز 400 مليون جنيه والأعمال الجارية للانتهاء منه تمهيدًا لنهو الأعمال وتسليم المشروع لتسهيل حركة النقل والانتقال.


وأشار محافظ أسيوط إلى اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بنهو الأعمال بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والمشروع القومي لتطوير الريف المصري حتى يتمكن المواطن من الاستفادة منها ويشعر بحجم الانجازات والمشروعات التنموية التي تحدث مشيدًا بجهود شركة المقاولون العرب في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية بقرى ومراكز المحافظة حيث انها لا تدخر جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم والمساهمة والمشاركة جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة حيث تعد شريكا أساسيًا في تنفيذ العديد من المشروعات القومية بما يسهم في تحقيق التنمية المنشودة.

اللواء عصام سعد محافظ أسيوط خدمات أفضل للمواطنين مجلس الوزراء شركة المقاولون العرب الصرف الصحي والطرق والكباري ومياه الشرب

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