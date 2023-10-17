محافظ أسيوط يتفقد مدرسة الأمل الثانوية الفنية للصم وضعاف السمع

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، حفل الأنشطة المدرسية الذي أقامته مدرسة الأمل الثانوية الفنية للصم وضعاف السمع بنات بمنطقة الأربعين بحي غرب مدينة أسيوط في إطار الدعم المستمر لذوي الهمم، وتفعيل دمجهم في كافة القطاعات تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية لتشجيع ذوي الهمم على التفوق والتميز في كل المجالات، ودعم إقامة مجتمع ينعم فيه مختلف أبنائه بفرص متساوية للحياة الكريمة.

جاء ذلك بحضور عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني، وسيد الشريف مدير عام الشئون التنفيذية والخدمات، ومنى محمد أبوالمواهب مدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، وميرفت إبراهيم فاضل مديرة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات المديرية.

بدأت الفعاليات باستقبال المحافظ ومرافقوه ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية مع ترجمة بلغة الإشارة، أعقبها كلمة لمدير إدارة التربية الخاصة بالمديرية، ثم قام وكيل الوزارة بإلقاء كلمة بعدها تم تقديم العديد من الفقرات الفنية والاستعراضية والفنون الشعبية المتنوعة لطلاب المدرسة بلغة الإشارة وسط إعجاب من جميع الحضور بالفقرات التي قدموها.

محافظ أسيوط: توفير كافة أوجه الدعم للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة

خلال كلمته أعرب محافظ أسيوط عن سعادته بحضوره لهذا الحفل ومشاركة أبنائه الطلاب فرحتهم مشيدًا بأدائهم المتميز في مختلف الأنشطة الفنية والاستعراضية، مؤكدًا حرصه على توفير كافة أوجه الدعم لأبنائه الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تسخر كافة إمكانياتها لتوفير سبل الدعم اللازم لهؤلاء الفئة، والاهتمام بهم والعمل علي تذليل العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، والتأكيد على حقوقهم في جميع المجالات المختلفة لتحقيق استدامة العمل التنموي.

وأكد اللواء عصام سعد أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تولي اهتمامًا كبيرًا بذوي الهمم باعتبارهم ركنا أصيلا من المجتمع المصري وقادرون على العطاء في كافة المجالات، مما جعلهم يعيشون عصرًا ذهبيًا، مشيرًا إلى أنه وجه بتلبية كافة احتياجاتهم ودمجهم في جميع المجالات والأنشطة لما يتميزون به من قدرات خاصة، فضلا عن الاهتمام بلغة الإشارة للتعبيرعن احتياجاتهم وتعايشهم وتوفير سبل الرعاية اللازمة لهم للاستفادة من طاقتهم الإيجابية، منوهًا إلى أن ذوي الهمم هم شريك أساسي في هذا الوطن وكنز ثمين في هذا المجتمع.

وثمن المحافظ دور المدرسين والقائمين علي العملية التعليمية بمدارس أبنائنا من ذوي الهمم لرعايتهم الكاملة لهم، وتوفير كافة سبل تلقي العلم كما وجه كلمة للطلاب قال فيها أنتم طاقة أمل ونور لنا جميعا نستمد قوتنا وعزيمتنا منكم لمواصلة العطاء من أجل الوطن، موجهًا الشكر لهم ولجميع قيادات التربية والتعليم واعدًا إياهم بتكرار الزيارة مرة أخرى، وتفقد كافة أقسام المدرسة وغرف الإعاشة لتقديم كافة سبل الدعم لهم، كما حرص على التقاط الصور التذكارية معهم.

جولة محافظ اسيوط

جولة محافظ اسيوط

جولة محافظ اسيوط

جولة محافظ اسيوط

جولة محافظ اسيوط

جولة محافظ اسيوط