الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أمين عام الإفتاء باليونان: قضية فلسطين تهم كل من لديه ضمير أو ذرة إنسانية

يوشار يوسف
يوشار يوسف

أكد أمين عام الإفتاء باليونان يوشار يوسف أن القضية الفلسطينية تهم كلًا من كان لديه ضمير أو ذرة من الإنسانية فقتل الأطفال والنساء والشيوخ هو جريمة شنعاء.

وأضاف "يوسف" في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم على هامش فعاليات المؤتمر الدولي للإفتاء والذي اختتم أعماله أمس- إن المؤتمر تحول من كيفية مواجهة تحديات الألفية الثالثة إلى التعبير عن أوجاع وآلام الأمة وهذا هو الذي يتفق مع الفطرة الإنسانية فما من متحدث خلال المؤتمر إلا وتحدث أولًا عن القضية الفلسطينية.

 

الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها

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وبشأن المؤتمر قال يوسف إن مثل هذه المؤتمرات تسهم في إجراء أبحاث ونقاشات تخرج بنتائج جديدة.. مشيرًا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم "إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها فإن لم نحن نجددها فسيخلق الله عز وجل قوما يجددونها، فنحن لا نخشى على الدين لقوله تعالى" إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون" ولكن نخشى على أنفسنا هل نحن أدينا ما علينا.

كما أشار مفتي بلغاريا مصطفى ححى إلى أن السبب الرئيسي لانتشار الإسلاموفوبيا في أوروبا هو عدم معرفة حقيقة الإسلام ومبادئه السمحة التي تحض دائمًا على المحبة والإخاء والتسامح.

وقال إن الإسلام هو الدين الوحيد الذي يستطيع أن يعيد كرامة الإنسان ويساعده أن يجد نفسه وهذا المؤتمر يلعب دورًا مهمًا جدًا في إظهار تلك الصورة الحقيقية.

وأكد أنه يجب على العلماء أن يسقطوا القضايا على الواقع خاصة لإيجاد الفتوى المناسبة لهذه الأيام وبنفس الوقت ندافع عن ديننا لأننا نتعرض لهجوم على الإسلام والمسلمين، خاصة ما نراه مؤخرًا في فلسطين.

الإفتاء باليونان القضية الفلسطينية تحديات الألفية الثالثة المؤتمر الدولي للإفتاء قتل الأطفال والنساء والشيوخ

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