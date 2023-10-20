الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاهرة الإخبارية: دخول 20 شاحنة إلى غزة عقب مؤتمر صحفى لـ"جوتيريش"

مساعدات
مساعدات

أكد مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية، أنه من المنتظر أن تدخل المساعدات إلى قطاع غزة في أعقاب المؤتمر الصحفي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وقال، خلال مداخلة هاتفية من أمام معبر رفح عبر قناة "القاهرة الإخبارية": “العدد المصرح له بالدخول هو 20 شاحنة فقط اليوم، لافتًا إلى أن هناك رغبة دولية في استمرار تدفق ودخول المساعدات بشكل يومي للأراضي الفلسطينية”.

وأوضح أن التحالف الوطني نجح في تنظيم أعداد كبيرة من الشاحنات، من خلال وضع المواد الطبية والإغاثية وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا على نحو الأيام القليلة الماضية، مؤكدًا أن هناك استعدادات مكثفة  قبيل دخول المساعدات لغزة عبر معبر رفح البري، وذلك من الناحية التأمينية واللوجيستية.

وتابع: “هناك زيادة في أعداد شاحنات المساعدات أمام معبر رفح إلى 175  شاحنة، علاوة على الوقفات التضامنية أمام معبر رفح دعمًا للقضية الفلسطينية”.

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