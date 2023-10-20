جوتيريش: معبر رفح ومطار العريش القناتان الأساسيتان للمساعدات

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش أن معبر رفح ومطار العريش هما القناتان الأساسيتان للمساعدات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل

وأكد مصطفى عبدالفتاح، مراسل “القاهرة الإخبارية”، أن هناك استعدادات مكثفة قبيل دخول المساعدات لغزة عبر معبر رفح البري، وذلك من الناحية التامينية واللوجسيتية، لافتا إلى زيادة أعداد شاحنات المساعدات أمام معبر رفح إلى 175 شاحنة، علاوة على الوقفات التضامنية أمام معبر رفح دعما للقضية الفلسطينية.

وأكد عبدالفتاح أن هناك مؤتمرا صحفيا للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش بعد ساعة من الآن، حول سبل إيصال المساعدات، وتسليمها إلى أهالي غزة.