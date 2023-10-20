الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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جوتيريش: معبر رفح ومطار العريش القناتان الأساسيتان للمساعدات

جوتيريش
جوتيريش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش أن معبر رفح ومطار العريش هما القناتان الأساسيتان للمساعدات، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل 

وأكد مصطفى عبدالفتاح، مراسل “القاهرة الإخبارية”، أن هناك استعدادات مكثفة  قبيل دخول المساعدات لغزة عبر معبر رفح البري، وذلك من الناحية التامينية واللوجسيتية، لافتا إلى زيادة أعداد شاحنات المساعدات أمام معبر رفح إلى 175  شاحنة، علاوة على الوقفات التضامنية أمام معبر رفح دعما للقضية الفلسطينية.

وأكد عبدالفتاح أن هناك مؤتمرا صحفيا للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش بعد ساعة من الآن، حول سبل إيصال المساعدات، وتسليمها إلى أهالي غزة.

جوتيريش انطونيو جوتيريش معبر رفح مطار العريش الأمين العام للأمم المتحدة

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