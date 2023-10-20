إشادة بجهود الدولة المصرية في إدخال المساعدات إلى غزة

أشاد عدد من الأحزاب والكيانات السياسية خلال المؤتمر الذي نظمه حزب مستقبل وطن لدعم فلسطين، بجهود الدولة المصرية والقيادة السياسية في توفير المساعدات اللازمة لقطاع غزة.

وأكدت الأحزاب المشاركة في مؤتمر دعم فلسطين، دور الاتصالات التي قام بها الرئيس السيسي والأجهزة المعنية في دعم القطاع خلال المحنة التي يعيشها، مشيرين إلى أهمية جهود تهيئة مطار العريش ومعبر رفع لاستقبال المساعدات من كافة الدول.

تثمين الجهود الدبلوماسية لمصر

وثمنت الأحزاب المشاركة، الجهود الدبلوماسية، التي تقودها مصر، من أجل وقف نزيف الدم الفلسطيني، وإيصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، ووقف التصعيد، تمهيدا لاستئناف عملية السلام، والرفض الكامل، لسياسات العقاب الجماعي والتهجير القسري والإبادة الجماعية، التي تنتهجها إسرائيل، ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

كما أوصى المؤتمر بضرورة تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة، عن انفجار الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بسبب إصرارها على تغييب أي أفق للحل السياسي، وانتهاج سياسات ترقى إلى الفصل العنصري والاضطهاد، تجاه الفلسطينيين، والتي تخالف كل المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة.

وكذلك أوصى المؤتمر بدعوة الهيئات البرلمانية للأحزاب، إلى اجتماع عاجل، لوضع خطة عمل، تستهدف التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، بغرض حشد الدعم الدولي، لإجبار إسرائيل، على وقف ماكينة القتل،وتوضيح الصورة الحقيقية للأوضاع التي يعيشها الفلسطينيون داخل الأراضي المحتلة، في ظل سلطة احتلال لم تتوقف منذ عام 1948، عن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بحق السكان الأصليين.

ونظم حزب مستقبل وطن مساء أمس الخميس، مؤتمر دعم فلسطين، بمشاركة الأحزاب والكيانات السياسية ( حماة الوطن - مصر الحديثة - تحالف الأحزاب المصرية - تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين - المؤتمر - الحرية - الشعب الجمهوري - الوفد - التجمع - العدل - الجيل الديمقراطي ) وبحضور حوالى ١٥٠٠ من قيادات وكوادر وأعضاء الأحزاب والكيانات المشاركة.

السفير الفلسطيني: اتصالات مصرية على أعلى مستوى لتنسيق إرسال المساعدات إلى قطاع غزة

وكذلك أشاد السفير الفلسطيني بالقاهرة، خلال كلمته باللقاء المفتوح في نقابة الصحفيين، بجهود القيادة المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية والرافضة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي، معلقا: مطار العريش عاد للعمل خصيصا من أجل استقبال المساعدات وهناك اتصالات مصرية على أعلى مستوى لتنسيق إرسال هذه المساعدات إلى قطاع غزة، لمنع حدوث كارثة إنسانية خاصة مع انقطاع الكهرباء ونفاد الوقود وخروج المستشفيات عن العمل.