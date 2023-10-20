الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

فى انتظار الدخول.. قوافل المساعدات تصطف أمام معبر رفح لإنقاذ أهالى غزة (صور)

معبر رفح
معبر رفح

اصطف المئات من متطوعي التحالف الوطني للعمل الأهلي وكذلك سكان مدينة العريش بالقرب من معبر رفح، معلنين تضامنهم مع أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

وطالب المصطفون بضرورة المزيد من الضغط الدولي لفتح معبر رفح وإدخال المساعدات المصرية والدولية الواقفة منذ عدة أيام أمام أبواب معبر رفح.

كما حمل المعتصمون أمام المعبر لافتات باللغة العربية واللغة الإنجليزية بها صور الأطفال الفلسطينيين وما حدث لهم جراء الاحتلال، والتي تسببت في استشهاد أكثر من ١٠٠٠ طفل فلسطيني بقطاع غزة منذ بداية العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الجاري.

المساعدات أمام معبر رفح

ويقف بجوار بوابة معبر رفح أكثر من 106 سيارات محملة بالمساعدات الطبية والغذائية لمساندة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة.

وقال البيت الأبيض يوم الأربعاء، إنه تم الاتفاق على مرور ما يصل إلى 20 شاحنة عبر المعبر، مع أمل في مرور المزيد من الشاحنات في وقتٍ لاحق، ومع ذلك، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، إن المبعوث الأمريكي الخاص للقضايا الإنسانية في الشرق الأوسط، ديفيد ساترفيلد، لا يزال يجتمع يوم الخميس مع مسئولين إسرائيليين ومصريين للتفاوض على الشكل الدقيق لهذا الاتفاق.

وقال ميللر: "نريد أن نرى مساعدات إنسانية مستدامة تدخل غزة لصالح المدنيين الأبرياء، لكن إسرائيل لديها مخاوف من أن تقوم حماس بتحويل المساعدات التي تعتقد واشنطن أنها مشروعة". 

ولفتت إلى أن مصر كثفت نشاطها الدبلوماسي الدولي لضمان استمرار إرسال المساعدات إلى غزة دون أن تستهدفها الغارات الإسرائيلية، حيث استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكبر جنرال أمريكي يشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، وكذلك العاهل الأردني الملك عبد الله.

معبر رفح
معبر رفح
معبر رفح
معبر رفح
معبر رفح
معبر رفح
معبر رفح
معبر رفح
معبر رفح
معبر رفح
معبر رفح
معبر رفح
معبر رفح
معبر رفح
أخبار معبر رفح تفاصيل فتح معبر رفح 1500 طن من المساعدات غزة فلسطين

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