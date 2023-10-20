"القاهرة الإخبارية": زيادة شاحنات المساعدات أمام معبر رفح لـ175

أكد مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية، أن هناك استعدادات مكثفة قبيل دخول المساعدات لغزة عبر معبر رفح البري، وذلك من الناحية التأمينية واللوجستية.

وقال خلال مداخلة هاتفية من أمام معبر رفح، إن هناك زيادة في أعداد شاحنات المساعدات أمام معبر رفح إلى 175 شاحنة، علاوة على الوقفات التضامنية دعمًا للقضية الفلسطينية.

وأشار "عبدالفتاح" إلى أن هناك مؤتمرًا صحفيًا للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بعد ساعة من الآن، حول سبل إيصال المساعدات وتسليمها إلى أهالي غزة.

ولفت مصطفى عبدالفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن مصر تتولى إصلاح الطريق ما بين الأراضي المصرية والفلسطينية، والتي كانت تعرضت لقصف من قبل الجانب الإسرائيلي.