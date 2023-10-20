الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": زيادة شاحنات المساعدات أمام معبر رفح لـ175

معبر رفح
معبر رفح

أكد مصطفى عبدالفتاح، مراسل القاهرة الإخبارية، أن هناك استعدادات مكثفة قبيل دخول المساعدات لغزة عبر معبر رفح البري، وذلك من الناحية التأمينية واللوجستية.

وقال خلال مداخلة هاتفية من أمام معبر رفح، إن هناك زيادة في أعداد شاحنات المساعدات أمام معبر رفح إلى 175  شاحنة، علاوة على الوقفات التضامنية دعمًا للقضية الفلسطينية.

وأشار "عبدالفتاح" إلى أن هناك مؤتمرًا صحفيًا للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بعد ساعة من الآن، حول سبل إيصال المساعدات وتسليمها إلى أهالي غزة.

ولفت مصطفى عبدالفتاح، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إلى أن مصر تتولى إصلاح الطريق ما بين الأراضي المصرية والفلسطينية، والتي كانت تعرضت لقصف من قبل الجانب الإسرائيلي.

رفح فلسطين غزة قطاع غزة القاهرة الإخبارية شاحنات شاحنات المساعدات

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