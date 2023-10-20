المديرالتنفيذى لـ"حياة كريمة": لن نغادر معبر رفح قبل إدخال المساعدات للأشقاء

قالت مروة قدري، مدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة والمتواجده في معبر رفح: إننا باقون في معبر رفح، ولن نرحل حتى دخول المساعدات لإخوتنا الفلسطينيين داخل قطاع غزة.

وأوضحت "قدري": أن المساعدات الإنسانية التي نسعى لإدخالها داخل قطاع غزة، ما هي إلّا حقهم علينا، فنحن لنخرج، ولن نرحل من المعبر لحين وصول حقهم إليهم، والمساعدات التي أرسلها المصريون لأشقائهم الفلسطينيين لدعمهم في حربهم ضد الكيان الصهيوني، والحرب الغشيمة التي ترتكب فيها كل الجرائم دون مراعاة لأطفال أو نساء أو شيوخ، حتى المستشفيات يتم استهدافها.

وأكدت دعمها للقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن القضية الفلسطينية، مشيرة إلى أن مصر دائما على رأس الدول المساندة لفلسطين وشعبها.

استعدادات معبر رفح لدخول المساعدات لفلسطين

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، مشاهد تُظهر اصطفاف قوافل المساعدات الطبية والإنسانية والغذائية المنتظرة للدخول إلى أهالي قطاع غزة من أمام معبر رفح الدولي من الجانب المصري.

وقال مصطفى عبدالفتاح، موفد "القاهرة الإخبارية"، إن جميع الاستعدادات تجري على قدم وساق أمام معبر رفح البري الفاصل بين الأراضي المصرية والفلسطينية، لافتًا إلى أن قوافل المساعدات تنتظر الدخول بعد الإعلان الرسمي لدخولها للأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى البدء بإجراءات تمهيدية للمؤتمر الصحفي المنتظر بعد قليل للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، للإعلان الرسمي لدخول المساعدات للأراضي الفلسطينية، موضحًا أن هناك اصطفافًا لعشرات الحافلات تقف أمام المعبر تستعد وتنتظر لحظة الإعلان لانطلاقها إلى قطاع غزة.