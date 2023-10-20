الجمعة 20 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فورين بوليسى تكشف خطايا أمريكا فى غزة: بايدن دمر علاقته مع العرب

بايدن
بايدن

سلطت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، الضوء على خطايا الرئيس الأمريكي جو بايدن في الشرق الأوسط من خلال الدعم المطلق لإسرائيل وتجاهله العدوان الغاشم على قطاع غزة والذي يُعد خطأً تاريخيًا ضخمًا سيلقي بآثاره السلبية على علاقات الولايات المتحدة مع الشرق الأوسط والقادة العرب.

 

خطأ مكلف للولايات المتحدة بسبب دعم إسرائيل

وتابعت المجلة، أنه قد يُنظر إلى دعم بايدن العاطفي وغير الدقيق لإسرائيل على أنه خطأ مكلف بالنسبة للولايات المتحدة، خصوصًا مع غموض قصف مستشفى المعمداني، فلم يكن يتعين على بايدن توجيه أصابع الاتهام مباشرة إلى حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" قبل أن يتحرى الدقة، وكان عليه أيضًا أن يتحدث عن سلوك الإسرائيليين العدواني تجاه الفلسطينيين وعدم الذهاب مباشرة لإعلان الدعم المطلق.

وأضافت أن رفض القادة العرب لقاء بايدن ضربة كبرى للإدارة الأمريكية ونفوذها في الشرق الأوسط، فمصر والأردن من أكبر الدول الحليفة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ولكن يبدو أن هيبة ونفوذ الولايات المتحدة تراجعت بشدة في المنطقة.

txt

بايدن يلقى خطابًا بشأن دعم «إسرائيل» وأوكرانيا.. اليوم

وتابعت أنه مع ذلك، حتى داخل إدارة بايدن، اشتكى بعض مساعدي الرئيس من استحالة إثارة مثل هذه الأمور في المحادثات الداخلية حول السياسة الأمريكية منذ بدء الحرب.

 

تضرر العلاقات الأمريكية العربية

وأشارت المجلة إلى أن الانقسامات اشتعلت داخل الإدارة الأمريكية، حيث حذر الكثيرون بايدن من إثارة غضب القادة العرب والضرر الذي قد يلحق بالعلاقات الأمريكية العربية من أي خطاب استفزازي في إسرائيل، في وقت يحتاج فيه الشرق الأوسط إلى وسيط دبلوماسي ونزيه أكثر من أي وقت مضى، ولكن الآن يُنظر إلى الولايات المتحدة على نحو متزايد على أنها داعم صريح ومطق لإسرائيل.

وتابعت أن الضرر الأكبر من زيارة بايدن لإسرائيل واستفزازه للعرب كان التأثير مباشر والكبير على مكانة واشنطن الدبلوماسية في الشرق الأوسط وفي العالم الأوسع، وقد بدأ عدد ليس بقليل من المراقبين يلاحظون أن أكبر الأضرار الجانبية التي لحقت بالولايات المتحدة في القصف الإسرائيلي الأخير لمستشفى المعمداني هي تدمير مكانتها في الشرق الأوسط.

وأضافت أن الزعماء العرب من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية رفضوا إجراء لقاء مع بايدن، وإذا لم يعد رئيس الولايات المتحدة قادرًا على تحقيق الهدف المعتاد، وإن كان متعاليًا إلى حد ما، المتمثل في جمع الزعماء العرب معًا في قمة جماعية، فإن العمل الفذ المتمثل في إقناعهم بالسماح لبلدانهم بالعمل على السلام مع إسرائيل يبدو مستحيلًا.

 

خطأ بايدن التاريخي بسبب دعم إسرائيل

وأكدت المجلة الأمريكية، أن مصر والأردن ودول مجاورة أخرى يبدو أنها توصلت إلى نتيجة نهائية بشأن الدبلوماسية الأمريكية في المنطقة، فكلما وقعت أي أزمة ستكون واشنطن أكبر داعم لإسرائيل بدلًا من بذل جهود مضنية لحل المشاكل الأساسية الأكثر عنادًا واستمرارية في المنطقة- وهي المشاكل التي تشعر الدول العربية المجاورة أنه يطلب منها مرارًا وتكرارًا حلها. 

بايدن العرب لاسرائيل الدعم غزة خطأ العدوان

مواد متعلقة

مصر تكثّف جهودها لإيصال المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

أجندة زيارة رئيس الوزراء البريطانى إلى مصر

رئيس الوزراء البريطانى يخرج بخطاب استفزازى جديد من تل أبيب

30 عامًا من اتفاقية أوسلو.. محطات بارزة فى الصراع العربى الإسرائيلى

إسرائيل فى مأزق.. انهيار الشيكل ونظرة سلبية للاقتصاد

نجل ترامب يهاجم الدعم الأمريكي المطلق لإسرائيل

بعد اتصال السيسي وبايدن.. هل دخلت المساعدات المصرية إلى غزة؟

خبراء دوليون: مصر تصدت بنجاح لمحاولات التطهير العرقى للفلسطينيين فى غزة

الأكثر قراءة

أماكن انطلاق مظاهرات مصر اليوم لدعم فلسطين وموعدها

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

عمر هريدى يعلن الطعن ببطلان انتخابات الزمالك

"إكسترا نيوز" تكشف هوية الأجانب الذين يغادرون معبر رفح اليوم

طفل فلسطيني يُبكى العالم.. مصور الفيديو يكشف كواليس الواقعة ويُفاجئ الجميع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

دليل حماس الخاص باحتجاز الرهائن

مدحت بشاى

تصعيدًا بتصعيد.. إنها قضيتنا

لواء. محسن الفحام

الانتفاضة والوعى الوطنى

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

جرجس شكرى

أمريكا تكره أمريكا وتحب إسرائيل

صور

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى