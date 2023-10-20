الجمعة 20 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

في يومه العالمي.. بوادر الإصابة بهشاشة العظام وطرق الوقاية

هشاشة العظام
هشاشة العظام

يصادف اليوم 20 أكتوبر، اليوم العالمي لمرض هشاشة العظام ويتم الاحتفال بهذا اليوم سنويًا لتوعية الناس بمخاطر مرض هشاشة العظام وأعراضه.

يعد مرض هشاشة العظام من ضمن الأمراض الشائعة التي يعاني منها كبار السن بشكل أكبر، ينتشر مرض هشاشة العظام في العائلات مما يجعل بعض الأشخاص عرضة له وراثيًا.

وتزامنًا مع اليوم العالمي لمرض هشاشة العظام، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن مرض هشاشة العظام وأبرز الأعراض التي تنبهك ببودار إصابتك بمرض هشاشة العظام، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي وذلك وفقًا لموقع "Verywell Health".

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لا تتجاهل علامات هشاشة العظام.. عدم وجود مستويات كافية من فيتامين د

في يومه العالمي.. تعرف على بودار إصابتك بمرض هشاشة العظام

بودار إصابتك بمرض هشاشة العظام

1 - الشعور بوجود ألم شديد بالعمود الفقري والرقبة والظهر بشكل مستمر.

2 - ظهور تقوس أو إنحناء بالظهر وخاصة في الجزء العلوي من الظهر وحدوث ضيق في التنفس.

3 - ضعف قبضة اليد وهي يعتبر من أهم علامات هشاشة العظام.

4 - الشعور بألم الظهر نتيجة لوجود كسر في الفقرات العظمية أو تعرضها لتآكلها.

5 - سهولة التعرض إلى كسور العظام عن المعدل الطبيعي نتيجة التعرض لهشاشة العظام.

6 - ضعف الأظافر وهشاشة العظام نتيجة لوجود مشكلة في صحة العظام وهي من أعراض هشاشة العظام.

طرق الوقاية من أعراض مرض هشاشة العظام

هناك الكثير من الطرق الطبية التي يمكنك إتباعها للحفاظ على صحتك وصحة أسرتك لتجنب  أعراض مرض هشاشة العظام المؤلمة وإليكم التفاصيل في السطور التالية:

1 - إذا كنت من الأشخاص المدمنين على تناول السجائر، فيجب الإقلاع عن التدخين، والتوقف عن شرب الكحول والتقليل من تناول الكافيين وذلك لأن تناول الكافيين يمكن أن يؤثر بشكل كبير على امتصاص الكالسيوم من الجسم.

2 - ممارسة الرياضة من ضمن العوامل الإيجابية التي يجب أن تلتزم بها إسبوعيًا ويمكنك ممارسة العديد من الألعاب مثل رياضة المشي أو الجري او السباحة وغيرها من الألعاب.

3 - الاهتمام بالأطعمة الغذائية التي يحتاجها الجسم من كالسيوم وفيتامينات للوقاية من أعراض مرض هشاشة العظام.

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