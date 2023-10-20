الجمعة 20 أكتوبر 2023
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برلمانية تعلق على التأييد الشعبي لرؤية الرئيس السيسي بشأن الأحداث في غزة

النائبة نهى أحمد
النائبة نهى أحمد زكي

علقت النائبة نهى أحمد زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، على التأييد الشعبي الكبير لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الأحداث في غزة، قائلة: مع الظروف التي نشهدها حاليًا والتهديدات التي نواجهها فيما يحدث من تصعيد في الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة، والممارسات الوحشية التي هي بعيدة كل البعد عن القيم الإنسانية أو التزام بأي أعراف دولية.

وأضافت زكي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الجمعة، أن دعوة رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق بانعقاد جلسة طارئة للمجلس يوم الأربعاء الماضي كانت في غاية الأهمية، وناقشت التصعيد الجاري على الأراضي الفلسطينية، وتهديدات الأمن القومي المصري، والتنديد والرفض للممارسات الوحشية من قبل قوات الاحتلال.

أي محاولة لإنهاء هذا الوضع أو تغييب القضية هو أمر مرفوض

وتابعت: وأيضًا الاصطفاف حول القيادة السياسية، وتأييدها وتفويضها في كل ما تراه لازمًا للحفاظ على الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي أيضًا، ورفض سياسات التهجير والمخطط الذي يحدث لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن الأرض الفلسطينية هي أرض فلسطينية من أهلها الفلسطينيين، وأي محاولة لإنهاء هذا الوضع أو تغييب القضية هو أمر مرفوض تمامًا.

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