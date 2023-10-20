آخر أخبار غزة.. ترقب عالمي لإدخال المساعدات إلى القطاع

تتصدر آخر أخبار قطاع غزة، اهتمامات الجميع حول العالم في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ يوم 7 أكتوبر 2023 ومنع دخول المساعدات للقطاع، فهناك حالة من الترقب عالميا نحو معبر رفح في انتظار فتحه من أجل دخول قوافل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر.

اخر اخبار قطاع غزة

وضمن آخر أخبار قطاع غزة أوضحت "الجارديان" في تقرير لها أنه تم الاتفاق بين إسرائيل والبيت الأبيض ومصر إنه سيتم السماح بدخول مساعدات محدودة إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر في الأيام المقبلة، ومن المتوقع أيضًا السماح لحاملي جوازات السفر الأجنبية بالخروج بموجب أي اتفاق لإعادة فتح المعبر، بعد أن توجه الكثيرون إلى المنطقة المجاورة في الأيام الأخيرة سعياً للمغادرة، وفي الوقت نفسه، دعت إسرائيل سكان غزة إلى التحرك جنوبًا بالقرب من رفح للاحتماء من القصف.

معبر رفح

وقالت الجارديان إن معبر رفح، هو الرابط الوحيد بين قطاع غزة ومصر، وهو الطريق الوحيد لدخول المساعدات إلى غزة مباشرة من خارج إسرائيل والمخرج الوحيد الذي لا يؤدي إلى الأراضي الإسرائيلية.

وتابعت أن مصر عملت كوسيط بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية خلال الصراعات الماضية وفترات الاضطرابات.

الرئيس الأمريكي جو بايدن سبق وأكد أول أمس خلال اتصال هاتفي مع الرئيس عبد الفتاح السيسي على تأكيد الأخير دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية للقطاع، وأضاف أن الشاحنات العشرين تمثل "الشريحة الأولى" لكن "150 أو نحو ذلك" شاحنة كانت تنتظر في المجمل ويعتمد السماح للباقين بالعبور على "كيف ستسير الأمور".

وضمن اخر اخبار قطاع غزة، وقال وزير الخارجية سامح شكري لقناة العربية إن الإمدادات ستدخل إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تحت إشراف الأمم المتحدة.

وردا على سؤال عما إذا كان سيتم السماح للأجانب ومزدوجي الجنسية الذين يسعون للمغادرة بالعبور، قال إنه طالما أن المعبر يعمل بشكل طبيعي وتم إصلاحه سيتم ذلك.

يأتي هذا بينما تدخل الحرب في غزة في أسبوعها الثاني على التوالي وسط مخاوف من استمرار أمد الحرب وسقوط المزيد من الفلسطينيين من القتلى والجرحى.