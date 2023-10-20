"BBC": المساعدات تنتظر أمام معبر رفح لدخول غزة

قالت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي (BBC)، إن المساعدات الإنسانية تنتظر أمام معبر رفح لفتحه ومن ثمَّ، الدخول إلى قطاع غزة المحاصر، حيث تشتد الحاجة لهذه المساعدات نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي.

تفاصيل فتح معبر رفح

وقالت بي بي سي إنه قد يتم السماح لنحو 20 شاحنة محملة بالمساعدات التي تشتد الحاجة إليها بالدخول إلى غزة في الأيام المقبلة، مما يوفر بعض الراحة لسكان القطاع البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.

وقطعت إسرائيل الكهرباء ومعظم المياه وأوقفت توصيل المواد الغذائية والأدوية عن القطاع منذ 7 أكتوبر الجاري، قد تم الآن التوصل إلى اتفاق يسمح ببعض الإمدادات عبر معبر رفح المصري بين الولايات المتحدة ومصر.

وقالت شاينا لو، من المجلس النرويجي للاجئين، لبي بي سي: "أفادت الأمم المتحدة أن هناك حاجة إلى ما لا يقل عن 100 شاحنة من المساعدات الإنسانية لدعم ملايين المدنيين الذين يعيشون في غزة".

وقالت عبير عطيفة، من برنامج الأغذية العالمي، إن الوضع في الإقليم أصبح "صعباً للغاية"، "إمدادات الغذاء والمياه تنفذ.. كثير من المخابز توقفت عن العمل".

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، لبي بي سي إن نحو 500 شاحنة كانت تدخل غزة يوميًَا قبل بدء الحرب، وكان نحو 1.2 مليون شخص يعيشون في المنطقة يعتمدون بالفعل على المعونة الغذائية التي تقدمها الأونروا قبل 7 أكتوبر.

وقالت جولييت توما المتحدثة باسم الأونروا في عمان: "الفقر مرتفع للغاية في قطاع غزة. قبل الحرب كان الوضع يائسًا والآن أصبح مأساويًَا".

وقالت لـ(BBC): "تقدم اتفاقية المساعدات بين القاهرة وواشنطن وتل أبيب أملًا للملايين داخل غزة، قبل هذه المفاوضات، لم يكن من الواضح كيف ستصل أي مساعدات إلى المدنيين".

ومع ذلك، قالت إسرائيل إنها لن تسمح بمرور أي مساعدات حتى يتم إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس، ولم تعبر المساعدات بعد معبر رفح إلى غزة.

وقال وزير الخارجية سامح شكري، في حديث لقناة بي بي سي الإخبارية، إن السبب في ذلك هو تعرض المعبر لأربع عمليات قصف جوي، وأنه لم يكن هناك تصريح للمرور الآمن للشاحنات إلى غزة.