المستشارة السابقة لأوباما لـ"القاهرة الإخبارية": أمريكا تسعى إلى الحفاظ على أرواح الفلسطينيين

علقت لوري واتكينز المستشارة السابقة لأوباما، علي تصاعد الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة قطاع غزة، موضحة سبب كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت “لوري”، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، إن أمريكا تسعى إلى الحفاظ على أرواح الفلسطينيين.

وأضافت أن ملخص خطبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، هو تعهد الولايات المتحدة لدعم إسرائيل وكذلك تقديم الدعم للفلسطينين في غزة، الذين يحاولون الخروج من هذا المأزق.

وأشارت إلى المحادثة التي كانت بين مصر وأمريكا، كانت حول كيف أن مصر ستتعاون مع الولايات المتحدة بمرور المساعدات الإنسانية، وأن الولايات المتحدة أيضا متعهدة بالحفاظ على أمن المنطقة وأرواح الفلسطينين.

وأوضحت أن الولايات المتحدة لن تنسي الشعب الفلسطيني والأبرياء، مشيرة إلى أن بايدن حاسم بشأن أن لا تندرج الولايات المتحدة في الحملات الاعلامية المضللة والمغلوظة التي تتناول وتهاجم أمريكا.