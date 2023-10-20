طارق فهمى لـ"الشاهد": إسرائيل دولة متطرفة وتمارس عملا إرهابيا

قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن عملية السلام مع إسرائيل كل هذه السنوات كانت مهمة لهم ولنا والتجربة ناجحة، ولم يحدث نزاعات حدودية كلها مناوشات حدودية، حتى واقعة الجندي، لم تحدث مشكلة وكان كل الهاجس الإعلامي الإسرائيلي يمها هو لماذا يكرهنا المصريون؟.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه يوجد أراء تقول إن إسرائيل دولة متطرفة وتمارس عملًا إرهابيًا، مشيرًا إلى أن ما تقوم به في غزة عمل إرهابي يمارس تحت مرأى ومسمع العالم مع تواطئ العالم والغرب كله.

وأكد أن موقف مصر ضد كل ما يجري في غزة، وبالتالي هي حائط الصد أمام كل ما نشاهده، مشيرًا إلى أن المعطيات الرئيسية تعمل لصالح مصر.

تفاصيل برنامج الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.