رئيس نابولي يكشف موقف النادي من تجديد التعاقد مع "أوسيمين"

كشف أوريليو دي لورينتس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، عن موقف النادي من تمديد عقد النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم الفريق.

ويلعب فيكتور أوسيمين ضمن صفوف نابولي منذ انضمامه من فريق ليل الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020.

وقال دي لورينتس في تصريحات نشرها موقع “فوتبول إيطاليا”: "توصلنا لاتفاق شفهي على عقد جديد في شهر أغسطس الماضي، وإذا تغيرت الأمور من جانبه، الحياة تستمر".

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وأضاف: "عقد فيكتور ينتهي في يونيو 2025، هناك دائمًا وقت، ولكن تذكروا لقد بعت كوليبالي لتشيلسي قبل عام من نهاية عقده".

وبدأ أوسيمين مسيرته ضمن صفوف نادي فولسفبورج الألماني وانتقل منه لنادي شارلوري البلجيكي معارًا لمدة موسم وبعد الإعارة انتقل للنادي البلجيكي الذي رحل عنه في نفس فترة الانتقالات لصفوف ليل.

وشارك أوسيمين في 7 مباريات بقميص نابولي منذ بداية الموسم الجاري، وسجل 4 أهداف وصنع آخر لزملائه في الفريق.

أوسيمين لعب 108 مباراة بقميص فريق نابولي منذ انضمامه لصفوفه وسجل 63 هدفًا وصنع 15 لزملائه في الفريق.

ومثل أوسيمين المنتخب النيجيري في مختلف المراحل العمرية بين فريقي تحت 17 عامًا وتحت 23 عامًا، والمنتخب الأول الذي بدأ في تمثيله في 10 يونيو 2017 بمباراة ودية ضد منتخب توجو.

ومنذ ذلك الحين، شارك فيكتور أوسيمين في 28 مباراة وسجل 20 هدفًا وصنع 8 لزملائه في الفريق.

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