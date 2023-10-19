الخميس 19 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رئيس نابولي يكشف موقف النادي من تجديد التعاقد مع "أوسيمين"

أوسيمين
أوسيمين

كشف أوريليو دي لورينتس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، عن موقف النادي من تمديد عقد النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم الفريق.

ويلعب فيكتور أوسيمين ضمن صفوف نابولي منذ انضمامه من فريق ليل الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2020.

وقال دي لورينتس في تصريحات نشرها موقع “فوتبول إيطاليا”: "توصلنا لاتفاق شفهي على عقد جديد في شهر أغسطس الماضي، وإذا تغيرت الأمور من جانبه، الحياة تستمر".

اقرأ ايضا.. بعد أزمة فيديو تيك توك.. نابولى: لم نقصد إهانة أوسيمين

وأضاف: "عقد فيكتور ينتهي في يونيو 2025، هناك دائمًا وقت، ولكن تذكروا لقد بعت كوليبالي لتشيلسي قبل عام من نهاية عقده".

وبدأ أوسيمين مسيرته ضمن صفوف نادي فولسفبورج الألماني وانتقل منه لنادي شارلوري البلجيكي معارًا لمدة موسم وبعد الإعارة انتقل للنادي البلجيكي الذي رحل عنه في نفس فترة الانتقالات لصفوف ليل.

وشارك أوسيمين في 7 مباريات بقميص نابولي منذ بداية الموسم الجاري، وسجل 4 أهداف وصنع آخر لزملائه في الفريق.

أوسيمين لعب 108 مباراة بقميص فريق نابولي منذ انضمامه لصفوفه وسجل 63 هدفًا وصنع 15 لزملائه في الفريق.

ومثل أوسيمين المنتخب النيجيري في مختلف المراحل العمرية بين فريقي تحت 17 عامًا وتحت 23 عامًا، والمنتخب الأول الذي بدأ في تمثيله في 10 يونيو 2017 بمباراة ودية ضد منتخب توجو.

ومنذ ذلك الحين، شارك فيكتور أوسيمين في 28 مباراة وسجل 20 هدفًا وصنع 8 لزملائه في الفريق.

اقرأ أيضا.. لن أسمح لأي شخص بالتدخل.. بيان حاسم من أوسيمين بعد أزمته مع نابولي

اقرأ أيضا.. أوسيمين يقود هجوم نابولي أمام فروزينوني في افتتاح الدوري الإيطالي

أوريليو دي لورينتيس نابولى فيكتور أوسيمين الدورى الايطالى تجديد عقد أوسيمين

مواد متعلقة

لن أسمح لأي شخص بالتدخل.. بيان حاسم من أوسيمين بعد أزمته مع نابولي

عودة أوسيمين.. نابولى يسقط ليتشى برباعية فى الدورى الإيطالى

الأكثر قراءة

"الدستور" يكشف حقيقة حذف سيناء من خرائط "جوجل" الإلكترونية

سفينة حربية أمريكية تعترض قذائف صاروخية أطلقت تجاهها من اليمن

الحلقة الأخيرة.. مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل ما تيجي نشوف

أنغام ترد على وقاحة أفيخاى: "ما تستحقش الأدب فى الكلام ولا التعامل"

"إكسترا نيوز": أكبر مستشفى ميدانى يصل معبر رفح غدًا

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة الشلقاني

الرئيس وغزة.. رسائل غيرت مجرى الحرب

ماجد حبته

منتدى الحزام والطريق

وائل لطفي

أين تقع النقب؟

عبدالرحيم كمال

عبدالرحيم كمال: سعيد ومتفائل بعودة الوعى لفعل المستحيل

جرجس شكرى

أمريكا تكره أمريكا وتحب إسرائيل

إبراهيم عبدالمجيد

كذبتان.. جريمة معاداة السامية وقتل المدنيين فى المستوطنات

ياسر ثابت

ياسر ثابت: مصر تعى كل المخططات.. ولن يتم تصدير الصراع لدول مجاورة

أسامة أبو طالب

شعب محتل ومقاومة ترفض الاحتلال

صور

وقفة نسائية على سلالم نقابة الصحفيين دعمًا للقضية الفلسطينية

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تخلى سفاراتها فى الشرق الأوسط

قصة اتفاقية أوسلو.. لماذا رفضت إسرائيل تطبيق الاتفاق التاريخى بشأن فلسطين؟

وقف الحرب فى غزة.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره البريطانى